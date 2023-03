Treinador recebeu ao menos uma sondagem para trabalhar em outro clube do futebol brasileiro, mas deseja assumir nova equipe a partir de junho

Paulo Pezzolano anunciou a saída do Cruzeiro no último domingo (19). Desde que comunicou a decisão, o uruguaio recebeu ao menos uma consulta para assumir um novo clube no mercado da bola, mas avisou que só quer voltar a trabalhar a partir de junho, como soube a GOAL.

Um dos gigantes do Brasil, que hoje conta com um treinador, fez contato com o treinador no decorrer da semana com o intuito de entender o que ele pensa para o futuro da carreira, mas ouviu que o técnico não pretende trabalhar antes de junho de 2023.

O estrangeiro acredita que, depois do trabalho feito na Toca da Raposa II, pode assumir um clube no futebol europeu. Ele foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro à frente do Cruzeiro em 2022 e tenciona chegar a um novo patamar na carreira, atuando no continente.

Pezzolano atuou como atleta no Mallorca, da Espanha, na temporada 2009/2010 e quer voltar ao continente com o intuito de trabalhar como treinador. Ele acredita que pode assumir um time de menor expressão do futebol europeu.

Aos 39 anos, Paulo Pezzolano trabalhou em quatro clubes na carreira. Ele defendeu Montevideo City Torque (URU), Liverpool (URU), Pachuca (MEX) e Cruzeiro. A carreira do uruguaio se iniciou em 2016.