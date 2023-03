Quem é Pepa, novo treinador português do Cruzeiro?

Lusitano de 42 anos foi anunciado para assumir o time que era comandado por Paulo Pezzolano

O Cruzeiro anunciou o técnico português Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, conhecido como Pepa, para a vaga de Paulo Pezzolano. A equipe publicou oficialmente em suas redes sociais nesta segunda-feira (20) e o lusitano terá contrato até dezembro de 2023, como revelado previamente pela GOAL.

A reportagem traça um perfil do treinador português, que iniciará o oitavo trabalho no futebol profissional — o primeiro foi à frente do Sanjoanense, de Portugal, entre julho de 2013 e junho de 2015. Depois disso, trabalhou em Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, todos do país ibérico. A experiência mais recente foi no comando do Al-Tai, da Arábia Saudita.

O treinador, de acordo com o empresário, é "conhecido pelo estilo de jogo ofensivo e por promover o desenvolvimento de jogadores jovens", mesmo que a carreira seja relativamente jovem. O grupo que trabalha com Pepa o considera um dos treinadores portugueses mais promissores da atualidade.

Em depoimento ao The Coaches Voice, Pepa descreveu o trabalho no banco de reservas: "Não defendo aqui uma ou outra ideia específica de jogo. Há várias formas de se jogar, e todas são plausíveis. Meu ponto é você ter a sua convicção e treinar para que ela dê resultados. Assim, a vitória será bem mais prazerosa", comentou.

"A minha ideia de jogo é a organização. Gosto do jogo apoiado, gosto de ter a bola, mas não compactuo com a moda de que só isso funciona. A posse de bola estéril não me interessa. A minha obsessão não é a posse, é o gol adversário", acrescentou.

O primeiro trabalho de sucesso de Pepa foi durante a temporada 2020/2021, quando levou o Paços de Ferreira à UEFA Europa Conference League. Ele conseguiu o mesmo feito na temporada seguinte, ao conduzir o Vitória de Guimarães.

Entre julho de 2022 e janeiro de 2023, o português de 42 anos esteve à frente do Al-Tai. No trabalho mais recente, comandou o time em 15 partidas, com seis vitórias e nove derrotas.

Passado como jogador

Pepa surgiu nas divisões de base do Benfica. Atacante de origem, chegou ao time principal em 1999, aos 18 anos. No dia seguinte à estreia, diante do Rio Ave, no Estádio da Luz, estampou as capas de jornais locais por causa do gol marcado nos minutos finais e foi comparado pela imprensa a Eusébio.

Por causa das "incontáveis lesões", como ele mesmo diz, passou a rodar pela Europa — defendeu outros três clubes de Portugal (Varzim, Paços de Ferreira e Olhanense) e um da Bélgica (Lierse. Sem sucesso devido à questão física, foi obrigado a se aposentar aos 26 anos, em julho de 2007.

Ao pendurar as chuteiras, Pepa passou a estudar para se tornar treinador de futebol. Ele tem a Licença UEFA PRO, um dos requisitos para atuar no futebol profissional da Europa.