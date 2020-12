Por que o Barcelona vai ganhar quase 3 milhões por causa de Gabigol?

O clube catalão recebeu ganho de causa junto ao CAS e Santos terá que desembolsar o dinheiro

Hoje ídolo do , Gabigol foi vendido pelo à em 2016. A transação ficou marcada pelo insucesso do atacante no futebol italiano, mas agora também passa a ser conhecida pelo dinheiro que o terá que pagar... ao .

Isso porque, segundo a Cadena Ser, a Corte Arbitral do Esporte (CAS), deu causa para o clube catalão no pedido para receber 2.9 milhões de euros (R$ 17.78 milhões) por não ter sido notificado a respeito da proposta feita pela de Milão quatro anos atrás.

Em 2013, em meio às negociações que selaram a ida de Neymar para o futebol europeu, o Barcelona passou a ter a preferência pela contratação de Gabriel Barbosa. Ainda que não garanta a prioridade para uma compra futura, esta opção dá o direito de fazer uma contraproposta. Ou seja, o Santos teria que notificar o Barça sobre os valores que a Inter pôs em sua mesa. Mas isso não teria acontecido segundo o Barcelona.

Na Internazionale, Gabigol não teve sucesso e chegou a ser emprestado ao , onde também não vingou, antes de um novo empréstimo o levar de volta à Vila Belmiro. Em 2018, o atacante recuperou o bom momento e foi artilheiro do Brasileirão. No ano seguinte, a Inter de Milão emprestou o atleta ao Flamengo, onde Gabriel fez história nas conquistas de Libertadores e Brasileirão. No início de 2020 o comprou definitivamente os direitos de seu ídolo junto ao clube italiano.