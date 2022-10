Por que Lionel Messi desfalca o PSG contra o Benfica na Liga dos Campeões?

Argentino foi substituído ao final do confronto contra os portugueses na quarta-feira (05); atacante não atuou pela Ligue 1 no final de semana

Na última semana de Liga dos Campeões, o PSG enfrentou o Benfica e empatou em 1 a 1, com gol do craque argentino Lionel Messi. O atacante, porém, foi substituído já no final do confronto, quando pediu para sair dos gramados. Sua saída não foi apenas pelo cansaço, no entanto, já que foi descoberto que o jogador está com uma lesão na panturrilha, a qual vai tirá-lo do jogo contra a equipe portuguesa nesta terça-feira (11).

Como pôde confirmar a GOAL, o argentino de fato esteve presente no dia de treino da equipe antes do confronto da quarta rodada da Champions League, mas não participou da sessão coletiva com o restante dos companheiros, tirando qualquer possibilidade de retorno do jogador para o embate contra, novamente, o Benfica.

No fim de semana, no confronto contra o Reims, Lionel Messi não esteve presente nem nas opções do banco de reserva, mas as expectativas eram de que o atleta pudesse estar presente para a partida internacional. Além do argentino, o português Renato Sanches também será desfalque no jogo válido pela Liga dos Campeões.

Espera-se que Leo Messi esteja disponível para o próximo jogo do PSG depois desta rodada da Champions League, em 16 de outubro, contra o Olympique de Marselha, em partida válida pela Ligue 1. Vale destacar os presentes no treino para o embate contra o Benfica desta terça: Donnarumma, Rico, Letellier, Navas, Sarabia, Danilo, Zaire-Emery, Ekitike, Kari, Bitshiabu, Gharbi, Mukiele, Soler, Ruiz, Mbappé, Vitinha, Hakimi, Bernat, Marquinhos, Verratti, Ramos e Neymar.