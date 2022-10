Equipes ficam no 0 a 0 e time de Galtier segue na liderança do Campeonato Francês; mandantes podem entrar no Z-4 ainda nesta rodada

Neste sábado (08), o Reims recebeu o PSG pela décima rodada do Campeonato Francês, em jogo que poderia colocar a equipe da capital ainda mais isolada na liderança da competição. Porém, com a equipe desfalcada por Lionel Messi e Neymar, que começou no banco, o primeiro colocado conseguiu apenas um 0 a 0 com os donos da casa.

Ao longo do primeiro tempo, o PSG não conseguiu criar tantas oportunidades, com boas defesas realizadas pelo goleiro Yehvann Diouf, de apenas 22 anos, nos poucos chutes realizados pela equipe de Christophe Galtier. Donnarumma também fechou o gol em bela finalização de Munetsi, após falha do zagueiro Danilo em tirar a bola da área parisiense.

Com 40 minutos de partida, o PSG cometeu uma falta e Sergio Ramos foi reclamar com o árbitro, que levantou o cartão amarelo para o espanhol. Poucos segundos depois, o zagueiro se afastou do juiz, que não deixou barato para o defensor e o expulsou logo em seguida sem muita explicação, deixando a equipe com um jogador a menos pelo restante do embate.

No segundo tempo, aos 57 minutos de partida, Neymar foi colocado no jogo substituindo Soler. O brasileiro ainda conseguiu dar mais ritmo para a equipe visitante, mas o placar se manteve em 0 a 0 do mesmo modo que começou, com as duas equipes criando poucas oportunidades de gol.

Com o resultado, o PSG continua líder e invicto na Ligue 1, com oito vitórias e dois empates conquistados, somando 26 pontos e ficando a frente por três do segundo colocado Olympique de Marselha. O Reims, por outro lado, fica na 14ª posição, com apenas oito pontos, correndo risco de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Francês ainda nesta rodada.