PSG x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Brigando pela liderança do Grupo H, equipes entram em campo nesta terça-feira (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo H, PSG e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (11), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para todo o Brasil), na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Depois de empatar com o Benfica em 1 a 1 na última rodada da UCL, o PSG busca se descolar do rival português na ponta do grupo. Atualmente, as equipes estão com a mesma campanha, somando sete pontos cada (duas vitórias e um empate). Para o confronto em casa, o técnico Galtier terá um desfalque importante. Lionel Messi, que já não entrou em campo no empate sem gols com o Reims, desfalcará a equipe novamente. O argentino está com uma lesão na panturrilha. Por outro lado, Sergio Ramos, Vitinha e Hakimi estão confirmados entre os titulares. Já o Benfica, que venceu o Rio Ave por 4 a 2 na última rodada do Campeonato Português, deve ter em campo Florentino Luis, Alex Grimaldo, Alexander Bah e Rafa. O brasileiro David Neres, machucado, é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat; Sarabia, Mbappe, Neymar.

Escalação do provável BENFICA: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, Rafa, Mario; Ramos.

Desfalques

PSG

O PSG não poderá contar com Renato Sanches, Kimpembe e Nuno Mendes, machucados, além de Messi, com desconforto na panturrilha.

Benfica

Lucas Verissimo e Felipe Morato, no departamento médico, estão fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Parc des Princes – Paris, FRA

• Arbitragem: MICHAEL OLIVER (árbitro), STUART BURT e SIMON BENNETT (assistentes), ANDREW MADLEY (quarto árbitro) e STUART ATTWELL (AVAR)