Por que Gabriel Neves, do São Paulo, usa um chamativo bigode

O uruguaio lançou moda em seu país natal; entenda a história do ex-jogador do Nacional

Destaque do Nacional e nova contratação do São Paulo, Gabriel Neves vem se destacando a algum tempo. Em parte pelo futebol consistente que o levou até a seleção uruguaia, em parte pelo seu ilustríssimo bigode.

Tendência no futebol uruguaio, chamou a atenção na época em que ainda vinha sendo especulado no Tricolor, no início do ano, e atraiu apelidos como "El Bigodón".

A pergunta pode ficar, porém: qual é a razão de Gabriel Neves utilizar tal bigode? Alguma campanha especial ou apenas uma decisão pessoal?

Diferentemente do que muitos acreditam, a razão do volante utilizar um bigode tão marcante (que já virou seu símbolo) é apenas pessoal: não trata-se de uma campanha de combate ao câncer de próstata, por exemplo, uma homenagem ao ator Tom Selleck, ao jogador Toninho Cerezo (campeão mundial pelo clube) ou referência aos games da franquia Mario Bros.

Questionado em sua apresentação no São Paulo, nesta sexta-feira (3), afirmou utilizar tal característica desde muito cedo, apenas por gostar de um digníssimo bigode.

Assim, deve seguir usando sua marca pessoal agora pelos lados do Morumbi - vale lembrar que, no Uruguai, chegou a virar tendência e inspirar outros jogadores a deixarem o bigode crescer.

Ainda sem data oficial para estrear, Gabriel Neves pode ser utilizado já no domingo, dia 12, quando o São Paulo volta aos gramados, diante do Fluminense, pelo Brasileirão.