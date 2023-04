Por que Erison comemora gols chutando a bandeirinha de escanteio?

O atacante do São Paulo causou polêmica por conta do gesto quando defendia o Botafogo

Reforço do São Paulo para a temporada 2023, o atacante Erison já está mostrando a que veio no Tricolor, balançando as redes a favor do novo clube. E se tem gol do El Toro, tem voadora na bandeirinha, a comemoração característica do jogador.

Desde a época de Botafogo, quando ganhou mais destaque no futebol brasileiro, Erison vem chamando atenção dos torcedores - principalmente rivais - por conta de sua comemoração um pouquinho polêmica. O jogador, a cada vez que balança as redes, corre, dá uma raspadinha com o pé no chão e dá uma voadora na bandeirinha de escanteio.

Em alguns momentos, como após um clássico contra o Fluminense, ainda na época de Botafogo, a comemoração de Erison causou desconforto na torcida adversário, que o acusou de desrespeitar o escudo do Tricolor, presente na bandeira. No entanto, o atacante explicou que seu gesto não tem a intenção de causar nenhuma polêmica.

"Gostaria de aproveitar esse momento para esclarecer que não quis desrespeitar o Fluminense nem os demais clubes contra os quais eu marquei gols e fiz a minha comemoração. Peço desculpas caso tenha ofendido essas instituições e, se em uma próxima oportunidade a bandeirinha estiver com o símbolo das equipes, farei a comemoração de forma diferente para evitar qualquer má interpretação", escreveu o jogador, em sua conta no Instagram.

Erison nunca chegou a explicar exatamente de onde surgiu o hábito de dar uma voadora nas bandeirinhas, mas contou como começou a história da raspadinha do pé no gramado antes do "ataque" de comemoração.

"Começaram a me chamar de touro. Aí, em um jogo eu iria dar uma voadora normal, só que os caras [falaram]: 'Nada a ver com touro...' e pediram uma raspadinha [no chão], como eles [touros] fazem", disse Erison em entrevista ao SPFC Play.