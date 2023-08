Por que Cristiano Ronaldo desfalca o Al Nassr contra o Al Ettifaq pelo Campeonato Saudita?

Português foi herói do título do Al-Nassr na Copa dos Campeões Árabes, mas deixou o gramado lesionado

O Al-Nassr faz a sua estreia no Campeonato Saudita de 2023/24 nesta segunda-feira, quando visita o Al-Ettifaq, que é comandado pelo inglês Steven Gerrard. Principal nome da equipe comandada por Luís Castro, o português Cristiano Ronaldo está fora do duelo da primeira rodada do campeonato nacional.

O atacante português saiu lesionado da partida contra o Al-Hilal, no último sábado (12), pela decisão da Copa dos Campeões Árabes, do qual a equipe se sagrou campeã, sendo o primeiro título conquistado por Cristiano pelo Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo marcou os dois gols que deram o título para o Al-Nassr, mas deixou o campo na segunda etapa da prorrogação após uma disputa de bola. O atacante foi retirado de maca, e levou a mão ao joelho esquerdo.

Vice-campeão na temporada passada, o Al-Nassr inicia o Campeonato Saudita em busca do título que seria o décimo do clube na história. A equipe conquistou o campeonato nacional pela última vez na temporada 2018/19.