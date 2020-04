Quais títulos Cristiano Ronaldo conquistou na carreira?

Eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, o craque português coleciona títulos na carreira

Sem dúvidas, Cristiano Ronaldo já marcou o seu nome na história do futebol mundial. Com o seu grande talento, o craque português já levantou 31 troféus ao longo de sua carreira, além de prêmios individuais, incluindo cinco Bolas de Ouro.

Aos 35 anos, o camisa 7, após marcar o seu nome na história do , assinou com a tendo como principal objetivo ajudar a equipe italiana a conquistar a Liga dos Campeões.

Veja a lista completa de títulos de Cristiano Ronaldo!

CR7: TÍTULOS PELA JUVENTUS



Foto: Getty Images

Na Juventus, como era esperado, o camisa 7 chegou já conquistando também dois títulos, mas ainda está em busca do troféu da Liga dos Campeões, principal objetivo do clube italiano.

CAMPEONATO TEMPORADA TOTAL Campeonato Italiano 2018/19 1 Supertaça da 2018 1

CR7: TÍTULOS PELO REAL MADRID



Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo marcou o seu nome na história do Real Madrid após nove anos e diversos títulos conquistados, inclusive quatro troféus da Liga dos Campeões.

CAMPEONATO TEMPORADA TOTAL Liga dos Campeões 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 4 2014, 2016, 2017 3 Supertaça da UEFA 2014, 2017 2 Supertaça da 2012/13, 2017/18 2 2010/11, 2013/14 2 Campeonato Espanhol 2011/12, 2016/17 2

CR7: TÍTULOS PELO MANCHESTER UNITED



Foto: Getty Images

Campeão da Premier League em três oportunidades, CR7 não esteve presente no duelo com o Portsmouth na Supercopa da de 2008, em título conquistado pelos Red Devils na disputa de pênaltis.

CAMPEONATO TEMPORADA TOTAL Premier League 2006/07, 2007/08 , 2008/09 3 Inglesa 2005/06, 2008/09 2 Supertaça da Inglaterra 2007 1 Taça da Inglaterra 2003/04 1 Liga dos Campeões 2007/08 1 Mundial de Clubes 2008 1

CR7: TÍTULOS PELO SPORTING CP



Foto: Getty Images

Tudo começou no , de , no ano de 2002 quando conquistou seu primeiro título, a Supertaça de Portugal. A final foi contra o Leixões Spor Clube, 5 a 1 para o Sporting.

CAMPEONATO TEMPORADA TOTAL Supertaça de Portugal 2002 1

CR7: TÍTULOS PELA SELEÇÃO PORTUGUESA



Foto: Getty Images

Pela seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo conquistou uma e a primeira edição da UEFA , em 2019, sobre a .

TORNEIO ANO Eurocopa 2016 Liga das Nações da UEFA 2018/19

CR7: PRÊMIOS INDIVIDUAIS



Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo foi escolhido o melhor jogador do mundo em cinco oportunidades. O craque português levou a premiação em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. A primeira delas foi recebida enquanto ele defendia o , enquanto as outras quatro aconteceram quando era jogador do Real Madrid.