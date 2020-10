Por que Cristiano Ronaldo desfalca Juventus contra Dínamo de Kiev na Liga dos Campeões?

CR7 será desfalque na estreia da Juve pela Champions League de 2020/21, e ainda é dúvida para a primeira partida contra o Barcelona de Lionel Messi

A inicia sua trajetória na Liga dos Campeões de 2020/21 nesta terça-feira (20), diante do Dínamo de Kiev. E apesar de ser o grande favorito para o confronto, o clube italiano não poderá contar com Cristiano Ronaldo para a partida. Mas por que o craque português será desfalque na primeira rodada da fase de grupos da ?

CR7 não poderá entrar em campo nesta terça porque foi diagnosticado com a Covid-19 na semana passada, quando estava com a seleção de para a disputa da Liga das Nações da Uefa.

A notícia foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol no dia 13 de outubro e, Ronaldo, que está assintomático e passa bem, iniciou imediatamente o período de isolamento obrigatório.

Assim, de acordo com o protocolo de prevenção para o novo coronavírus, o atacante deverá passar dez dias em quarentena a partir do dia 13, quando teve o resultado confirmado. Dessa forma, seu isolamento terminará apenas no dia 23, após a primeira partida contra o .

Depois dessa data, Cristiano terá que passar por novos testes e receber o resultado negativo para voltar a jogar, pois, mesmo sem apresentar sintomas, o jogador ainda pode ser portador do vírus.

Agora, a grande expectativa fica por conta do duelo contra o Barcelona, marcado para o dia 28 de outubro. Além de ser uma partida muito importante na briga pela liderança do grupo, essa será a chance de Messi e CR7 se encontrarem mais uma vez pela Champions League.

Contudo, o português só poderá estar em campo no primeiro jogo caso obtenha o resultado negativo até o próximo dia 21, uma semana antes do confronto.

Cristiano Ronaldo teve que ficar de fora de quais partidas?

Foto: Getty Images

CR7 já foi desfalque em dois jogos, além da partida de hoje, contra o Dinamo. Um pela seleção de Portugal, contra a , e outro pela Juve, contra o Crotone.

Data Jogo Competição 14 de outubro Portugal x Suécia Liga das Nações da Uefa 17 de outubro Crotone x Juventus 20 de outubro Dínamo de Kiev x Juventus Liga dos Campeões

Agora, além do jogo contra o de Lionel Messi, Ronaldo também pode perder o duelo diante do Verona, no dia 25 de outubro, pela quinta rodada da Serie A.