Nations League: datas, jogos, times, onde assistir e mais

A competição de seleções da Uefa está de volta para sua segunda edição; a Goal te conta tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações

A Uefa está de volta! Depois do sucesso da primeira edição, vencida pela seleção de Portugal, a competição de seleções da Uefa retornou no mês de setembro e está prevista para se estender até março de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A primeira rodada já contou com o clássico entre e , que terminou empatado em 1 a 1 com direito a gol no último lance. Vários jogos ainda acontecem nos próximos dias, com destaque para as partidas de x - final da última -, x e x .

Mais times

A competição, com as 55 federações membros da Uefa, foi criada para substituir, quase que totalmente, os amistosos de seleções em datas Fifa. A ideia é que as partidas se tornassem mais atrativas, tanto para os torcedores e jogadores quanto para a imprensa.

Confira tudo sobre a segunda edição da Liga das Nações da Uefa:

O que é a Nations League?

Foto: Getty Images

A Uefa junta as suas 55 seleções para a disputa de um torneio valendo vaga para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, em disputas que se estendem por vários meses nas datas Fifa. As disputas se dividem em blocos com dois jogos de cada seleção por vez.

Quem participa?

As 55 seleções que fazem parte da Uefa participam do torneio, divididas em quatro Ligas, com subdivisões em grupo.

As divisões em Ligas são feitas de acordo com a posição que as seleções ocupam no ranking da própria Uefa. Depois, dentro de cada Liga, as seleções, por meio de um sorteio, foram divididas nos grupos.

Liga A (1º ao 16º colocado)

Grupo 1: Países Baixos, Itália, e Herzegovina, Polónia

Países Baixos, Itália, e Herzegovina, Polónia Grupo 2: Inglaterra, , Dinamarca,

Inglaterra, , Dinamarca, Grupo 3: , França, , Croácia

, França, , Croácia Grupo 4: , Espanha, , Alemanha

Liga B (17º ao 32º colocado)

Grupo 1: Áustria, Noruega, , Roménia

Áustria, Noruega, , Roménia Grupo 2: República Checa, , Eslováquia, Israel

República Checa, , Eslováquia, Israel Grupo 3: , , , Hungria

, , , Hungria Grupo 4: , Finlândia, República da , Bulgária

Liga C (33º ao 48º colocado)

Grupo 1: Montenegro, Chipre, Luxemburgo, Azerbaijão

Montenegro, Chipre, Luxemburgo, Azerbaijão Grupo 2: Geórgia, Macedónia do Norte, Estónia, Arménia

Geórgia, Macedónia do Norte, Estónia, Arménia Grupo 3: Grécia, Kosovo, Eslovénia, Moldávia

Grécia, Kosovo, Eslovénia, Moldávia Grupo 4: Albânia, Bielorrússia, Lituânia, Cazaquistão

Liga D (49º ao 55º colocado)

Grupo 1: Malta, Andorra, Letónia, Ilhas Faroé

Malta, Andorra, Letónia, Ilhas Faroé Grupo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar

Como funciona?

Foto: Getty Images

As seleções se enfrentam dentro de seus próprios grupos. Ao final desta primeira fase, os quatro vencedores da Liga A garantem vaga na fase final da Uefa Nations League, já os vencedores das Ligas B, C e D são promovidos à Liga superior para a próxima edição.

Nas Ligas A e B, os últimos colocados de cada grupo são rebaixados para a divisão inferior, enquanto os últimos colocados dos grupos nas Ligas C e D disputam um "playoff” de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Classificados para a Copa do Mundo de 2022

Os primeiros colocados de cada um dos grupos garantem vaga automática para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Já as segundas colocadas e mais uas seleções classificadas de acordo com a colocação final da Nations League de 2020/21 vão disputar um playoff para definir as outras vagas.

Onde assistir aos jogos da Nations League?

O Grupo Turner vai transmitir as principais partidas da segunda edição Ligas das Nações em seus canais de televisão (TNT e Space) e da internet (Facebook do Esporte Interativo e Youtube), sempre ao vivo.

Além disso, na Goal você sempre acompanha o tempo real das partidas.

Jogos da primeira e da segunda rodada

Primeira rodada:

Liga / Grupo Jogo Quando Horário (de Brasília) Transmissão A1 Itália x Bósnia sexta-feira, 4 de setembro de 2020 15h45 Space, Facebook e Youtube A1 Holanda x sexta-feira, 4 de setembro de 2020 15h45 TNT, Facebook e Youtube A2 Isalândia x Inglaterra sábado, 5 de setembro de 2020 13h TNT, Facebook e Youtube A2 Dinamarca x Bélgica sábado, 5 de setembro de 2020 15h45 - A3 Portugal x Croácia sábado, 5 de setembro de 2020 15h45 TNT, Facebook e Youtube A3 Suécia x França sábado, 5 de setembro de 2020 15h45 Space, Facebook e Youtube A4 Alemanha 1 x 1 Espanha quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 TNT, Facebook e Youtube / Tempo Real A4 Ucrânia 2 x 1 Suíça quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 - B1 Noruega x Áustria sexta-feira, 4 de setembro de 2020 15h45 - B1 Romênia x Irlando do Norte sexta-feira, 4 de setembro de 2020 15h45 - B2 Escócia x Israel sexta-feira, 4 de setembro de 2020 15h45 - B2 Esováquia x sexta-feira, 4 de setembro de 2020 15h45 - B3 Rússia 3 x 1 Sérvia quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 - B3 Turquia 0 x 1 Hungria quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 - B4 Bulgária 1 x 1 Irlanda quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 - B4 Finlândia 1 x 0 País de Gales quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 - C1 Azerbaijão x Luxemburgo sábado, 5 de setembro de 2020 13h - C1 Chipre x Montenegro sábado, 5 de setembro de 2020 13h - C2 Macedônia x Armênia sábado, 5 de setembro de 2020 10h - C2 Estônia x Geórgia sábado, 5 de setembro de 2020 13h - C3 Moldávia 1 x 1 Kosovo quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 - C3 Eslovênia 0 x 0 Grécia quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 - C4 Lituânia x Cazaquistão sexta-feira, 4 de setembro de 2020 13h - C4 Belarus x Albânia sexta-feira, 4 de setembro de 2020 15h45 - D1 Letônia 0 x 0 Andorra quinta-feira, 3 de setembro de 2020 13h - D1 Ilhas Faroe 3 x 2 Malta quinta-feira, 3 de setembro de 2020 15h45 - D2 Gibraltar x San Marino sábado, 5 de setembro de 2020 10h -

Segunda rodada: