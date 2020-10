Cristiano Ronaldo testa positivo para Covid-19 e desfalca Portugal

Craque foi o único do selecionado português a testar positivo para o coronavírus; ele está assintomático e em isolamento

Cristiano Ronaldo está com Covid-19. A notícia foi confirmada na manhã desta terça-feira, 13, e o jogador é desfalque certo da seleção portuguesa contra a Suécia, na quarta-feira, em duelo pela .

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou a informação através de uma nota oficial. Cristiano Ronaldo foi dispensado da concentração do selecionado português e, segundo a FPF, ele está assintomático já se encontra em isolamento.

O craque português esteve em campo no último domingo no empate sem gols contra a seleção francesa. Até o momento, não foram confirmados outros casos da Covid-19 em atletas de ou da .

Antes da pausa para a Data Fifa, dois jogadores da testaram positivo para a Covid-19. Os jogadores do time bianconeri foram aconselhados a ficar em isolamento, mas Cristiano Ronaldo se revoltou contra a postura dos dirigentes pois queria se apresentar para defender a sua seleção.

Desfalque certo para Portugal x , o camisa 7 português deve ser desfalque para a Juventus nos duelos contra o Crotone, no dia 17, pela Tim, e contra o Dynamo de Kiev, no dia 20, na estreia da temporada 2020/21 da Liga dos Campeões.

Confira a nota da FPF sobre o test positivo de Cristiano Ronaldo:

"Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para COVID-19, pelo que não defrontará a Suécia.

O internacional português está bem, sem sintomas, e em isolamento.

Na sequência do caso positivo os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol."