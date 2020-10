Cristiano Ronaldo manda recado para "galera do Brasil": sempre no meu coração

Cumprindo quarentena após ser diagnosticado com a Covid-19, craque da Juventus manda recado para fãs no Brasil e fala sobre seu estado de saúde

Diagnosticado com o novo coronavírus, Cristiano Ronaldo está cumprindo isolamento social em sua casa, em Turim, na . E durante live realizada em suas redes sociais, nesta sexta-feira (16), o atacante da mandou uma mensagem de carinho para a "galera do " e falou sobre seu estado de saúde.

A notícia que CR7 havia contraído a Covid-19 foi confirmada nesta terça-feira, enquanto o atacante estava com a seleção de Portugal para a disputa da Liga das Nações.

Agora, Ronaldo será desfalque da Juve pelas próximas partidas - pode perder até o confronto contra o Barcelona de Lionel Messi, pela Liga dos Campeões de 2020/21 -, e cumpre o período de isolamento social obrigatório até ser liberado novamente para voltar aos gramados.

“Como vocês sabem, eu tenho o coronavírus. Mas não tenho sintomas, estou bem, durmo bem, e estou me alimentando como sempre”, comentou o português sobre seu estado de saúde em live realizada através de suas redes sociais.

Durante a conversa com os fãs, muitos brasileiros mandaram mensagens de apoio ao atacante da Juventus e se mostraram preocupados com sua situação. Então, CR7 fez questão de agradecer o carinho de seus admiradores do Brasil

“O Brasil é um mercado que eu admiro bastante. Obrigado pelas mensagens de apoio e pela solidariedade. Queira compartilhar com vocês que estou bem, me sinto forte. Devemos levar isso com alegria e positividade, que é o mais importante”, agradeceu o português.

Quebra de protocolo?

Por fim, Cristiano Ronaldo fez questão de falar sobre uma possível quebra de protocolo que poderia render uma punição ao atacante.

O suposto fato foi denunciado pelas autoridades sanitárias à Justiça, depois que Ronaldo e outros jogadores deixaram a Itália para servir às suas seleções, após a confirmação de dois casos de Covid-19 na Juventus.

"Sim, penso que sim [houve quebra de protocolo]. Se não existiu qualquer autorização específica das autoridades sanitárias", afirmou o Ministro dos Esportes da Itália, Vincenzo Spadafora, sobre o episódio.

O Ministério Público de Turim iniciou uma investigação sobre possível violação do artigo 650 do Código Penal, enquanto o Ministério Público Federal avalia a existência de uma violação dos regulamentos contra Covid-19. Mesmo assim, Ronaldo afirmou que fez tudo com responsabilidade e dentro do que estava previsto pelo protocolo.

“Isso é tudo mentira. Eu e minha equipe tivemos a responsabilidade de fazer tudo de modo correto, sem ter contato com ninguém. Tudo com autorizações”, explicou CR7. "Um senhor que não vou dizer o nome, aqui da Itália, disse que não cumpri com os protocolos. Mas isso é mentira, eu cumpri com tudo como sempre cumprirei”, completou.