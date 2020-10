Dínamo de Kiev x Juventus: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo abre os confrontos do grupo G da Champions League; veja onde acompanhar na TV e na internet

A bola vai rolar para mais uma edição da UEFA ! Nesta terça-feira (20), e se enfrentam no estádio Olímpico de Kiev, a partir das 13h55, em duelo válido pela primeira rodada do grupo G. A partida será transmitida pela TNT, no canal fechado, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dínamo de Kiev x Juventus DATA Terça-feira, 20 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico de Kiev HORÁRIO 13h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela TNT, no canal fechado, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após quatro anos, o Dínamo de Kiev está de volta à fase de grupos da Champions League. O time ucraniano, comandado por Micea Lucescu, quer aproveitar o fator casa para marcar seus primeiros pontos na competição.

Sem Cristiano Ronaldo e McKennie, que testaram positivo para covid-19, o Juventus quer iniciar o campeonato europeu com vitória. O técnico Andrea Pirlo deve apostar na dupla Morata-Chiesa no ataque. Dybala, que tem sido alvo de rumores a respeito de uma possível saída, deve iniciar no banco de reservas.

Provável escalação do Dínamo de Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Tsyhankov, de Pena, Supriaha.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Chiesa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DÍNAMO DE KIEV

JOGO CAMPEONATO DATA Rukh Vynnyky 0 x 2 Dínamo de Kiev 17 de outubro de 2020 Dínamo de Kiev 1 x 1 Zorya Campeonato Ucraniano 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dínamo de Kiev x Oleksandria Campeonato Ucraniano 24 de outubro de 2020 11h (de Brasília) Ferencváros x Dínamo de Kiev Champions League 28 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Crotone 1 x 1 Juventus 17 de outubro de 2020 Juventus 3 x 0 Serie A 4 de outubro de 2020

Próximas partidas