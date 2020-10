Cristiano Ronaldo pode ser punido por quebrar protocolo contra Covid-19?

Possível quebra de protocolo será investigada pelas autoridades italianas e pode acarretar em punição para CR7

A Juventus já sabe que não terá Cristiano Ronaldo nas próximas partidas, uma vez que o craque foi diagnosticado com o novo coronavírus. Mas enquanto passa pelo período de isolamento obrigatório, o português também será investigado por uma suposta quebra no protocolo contra a Covid-19. Mas qual pode ser a punição de CR7?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A possível quebra de protocolo já havia sido denunciado pelas autoridades sanitárias à Justiça, depois que Ronaldo e outros jogadores deixaram a para servir às suas seleções, para a disputa da Liga das Nações. O problema é que isso aconteceu após a confirmação de dois casos de Covid-19 na .

Mais times

Como tiveram contato com pessoas contaminadas, os atletas deveriam ficar em isolamento no hotel, segundo determinações do protocolo. Mas não foi isso o que aconteceu, embora tenham sido alertados pelo clube - segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, inclusive, CR7 teria ficado irritado com a recomendação dos dirigentes da Velha Senhora antes de se juntar à seleção de .

"Sim, penso que sim [houve quebra de protocolo]. Se não existiu qualquer autorização específica das autoridades sanitárias", afirmou o Ministro dos Esportes da Itália, Vincenzo Spadafora.

A partir disso, o Ministério Público de Turim iniciou uma investigação sobre possível violação do artigo 650 do Código Penal, enquanto o Ministério Público Federal avalia a existência de uma violação dos regulamentos contra Covid-19.

Juventus e Cristiano Ronaldo podem ser punidos?

Foto: Getty Images

Segundo La Gazzetta dello Sport, os riscos de uma punição para a Juventus são muito baixos. Na ocasião, o clube reiterou a seus atletas a necessidade do isolamento e informou o incidente às autoridades sanitárias locais - que, por sua vez, foi obrigada a informar o Ministério Público.

Mais artigos abaixo

Assim, a partir dos critérios de 'responsabilidade objetiva', as chances de a Velha Senhora ser punida são baixas.

Já para os jogadores, a pena mais provável é de multa. Porém, ainda caberá ao Ministério Público Federal avaliar a gravidade das ações e, a partir disso, determinar a sanção mais adequada.