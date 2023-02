Por que Carlos Alberto foi demitido da Band?

Comentarista se envolveu em polêmicas nos últimos meses

O ex-jogador Carlos Alberto foi demitido nesta quinta-feira (9) da Band, emissora em que o jogador participava de programas esportivos, e comentava os jogos do Campeonato Carioca, transmitidos no canal. O motivo da demissão é uma acusação de agressão do comentarista a um torcedor do Flamengo.

A confusão aconteceu em um restaurante da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, do qual Carlos Alberto é sócio. Segundo o torcedor, Carlos Alberto teria o agredido após ele fazer uma brincadeira sobre o jogador do Flamengo De Arrascaeta, que recentemente deu uma caneta no ex-jogador no Jogo das Estrelas.

"Fui brincar com ele (Carlos Alberto) falando que o Arrascaeta mandou um abraço, e ele me deu um soco na cara. É um absurdo isso.", disse o torcedor agredido em um vídeo publicado nas redes sociais.

Nos últimos meses, após o Jogo das Estrelas, Carlos Alberto já vinha se envolvendo em polêmicas com a torcida do Flamengo. Na última quarta-feira (8), após a derrota do Rubro-Negro no Mundial de Clubes para o Al-Hilal, o ex-jogador gravou um vídeo com uma taça da competição, provocando jogadores do Flamengo como Gabigol e Arrascaeta.

Em nota, a emissora confirmou a demissão de Carlos Alberto. "Carlos Alberto não faz mais parte da equipe de comentaristas da Band. Agradecemos pelo período em que ele esteve na emissora e desejamos boa sorte", diz o comunicado divulgado pela Band.