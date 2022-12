Carlos Alberto dá resposta nas redes sociais após levar "caneta" de Arrascaeta

Ex-jogador levou o drible do craque do Flamengo em jogo festivo do ídolo Zico, no Maracanã

O Jogo das Estrelas, organizado por Zico, no Maracanã, rendeu memes e provocações entre internautas e Carlos Alberto, ex-meia do Vasco. O uruguaio Arrascaeta deu uma caneta no comentarista e levou a internet à loucura. Com deboche, Carlos Alberto respondeu as zoações e provocou o jogador do Flamengo.

No Instagram, o vídeo da caneta logo no início da partida festiva viralizou. Os internautas relembraram um vídeo de Carlos Alberto afirmando que era melhor que Everton Ribeiro e Arrascaeta. O ex-jogador respondeu os comentários com provocação e publicou imagem dizendo que 'não tem a necessidade de impressionar ninguém'.

"Cheguei numa fase da vida onde não sinto mais a necessidade de tentar impressionar ninguém. Se gostarem de mim do jeito que sou, ótimo, se não, é fod...", publicou o comentarista, nos stories do Instagram.

Além disso, Carlos Alberto, que brilhou em clubes cariocas como Fluminense, Vasco e Botafogo, provocou e disse que a caneta só é válida quando é 'completa'.

"Quero ver ganhar mundial e Liga dos Campeões. Caneta pra mim, na favela, só vale quando completa", escreveu o ex-jogador que ganhou as principais competições quando defendeu o Porto.