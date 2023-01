Campeonato Carioca 2023: artilharia, garçons e classificação completa

Confira a artilharia e o ranking de assistências do Campeonato Carioca 2023

Casa de alguns dos grandes times e craques do futebol brasileiro, o Campeonato Carioca está de volta para edição de 2023. O Cariocão, como é carinhosamente conhecido, já está com a bola rolando e com grandes emoções.

Além de clubes de tradição, o Carioca 2023 também terá grandes jogadores, que prometem uma disputa paralela pela artilharia da temporada. Nomes como Cano, Gabigol, Tiquinho Soares, Nenê e outros prometem muitos gols ao longo da competição.

Por isso, abaixo a GOAL te mostra a lista de artilheiros e garçons do Carioca 2023, veja!

Artilharia - Campeonato Carioca 2023

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Luis Felipe Bangu 2 1 2 Matheus França Flamengo 1 1 =2 Alan Fluminense 1 1 =2 Peu Boavista 1 1 =2 Matheus Alessandro Boavista 1 1 =2 Higor Audax Rio 1 1

Passes para gols - Campeonato Carioca 2023

POS. JOGADOR TIME ASSIST. PARTIDAS

Última atualização em 14 de janeiro de 2022, às 18h04 (de Brasília).

Classificação - Carioca 2023 - Taça Guanabara

POS. TIME PTS V E D SG 1 Fluminense 3 1 0 0 2 2 Flamengo 3 1 0 0 1 3 Audax Rio 3 1 0 1 0 4 Bangu 1 0 1 0 0 5 Boavista 1 0 1 0 0 6 Madureira 1 0 1 0 0 7 Nova Iguaçu 1 0 1 0 0 8 Vasco 1 0 1 0 0 9 Volta Redonda 1 0 1 0 0 10 Portuguesa 0 0 0 0 0 11 Botafogo 0 0 0 1 -1 12 Resende 0 0 0 1 -2

Quem foi o artilheiro do Carioca 2022?

Flamengo Bangu Gabigol

Na última edição, Gabigol, craque do Flamengo, foi quem mais marcou gols no Campeonato Carioca. O atacante, em 12 jogos disputados, balançou as redes nove vezes.

Quem foi o garçom do Carioca 2022?

Vitor Silva/Botafogo

Já Daniel Borges, do Botafogo, foi quem mais distribuiu assistências aos seu companheiros - foram cinco ao longo de 12 jogos disputados no Carioca.