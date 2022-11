Por que a Copa do Mundo do Qatar pode ser a última de Lionel Messi?

Antes do Mundial do Qatar, o próprio craque reconheceu que não se vê na Copa do Mundo de 2026, que será disputado nos EUA, México e Canadá

Enquanto Cristiano Ronaldo deixou o seu futuro em aberto, Lionel Messi fez o caminho oposto e confirmou que não se vê na Copa do Mundo de 2026. Desta forma, o craque argentino fará a sua despedida no Mundial do Qatar.

"Sim, certamente sim. Esta será minha última Copa do Mundo", afirmou em entrevista à Star+.

O camisa 10 disputará a quinta Copa do Mundo de sua carreira e se tornará o argentino com mais participações, superando as quatro de Diego Maradona e Javier Mascherano. Apesar de toda a sua experiência, o camisa 10 destacou que ainda fica nervoso antes da estreia.

"Eu conto os dias para a Copa do Mundo. Há ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo", acrescentou.

Por que a Copa do Qatar pode ser a última de Leo Messi?

A resposta parece mais do que óbvia. Messi chegará ao Mundial do Qatar 2022 com 35 anos já completados, então quando o torneio de 2026 for disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, o argentino já terá completado 39 anos, portanto sua forma física estaria em sérias dúvidas.

"Não estou 100% claro do que vou fazer (quando parar de jogar). Gosto da gestão esportiva, do conjunto montar um grupo e acompanhar o treinador. Não vou ser treinador, mas o Zidane disse isso e depois foi treinador e campeão da Liga dos Campeões", apontou.Titular indiscutível, Messi ainda sonha com o título Mundial.

Vice-campeão em 2014, o jogador sofreu com a derrota para a Alemanha na prorrogação da grande final e se afastou da seleção por um período. No Grupo C da Copa do Mundo do Qatar, a Argentina fará a sua estreia na próxima quarta-feira (22) contra a Arábia Saudita, às 7h (de Brasília). Na sequência, terá pela frente o México e a Polônia.

No Qatar, a Argentina tem diante de si uma oportunidade de ouro para mais uma vez aspirar ao mais alto, naquela que muito provavelmente será a última atuação de Leo Messi em busca de seu Mundial, algo que muitos cobram dele para estar no auge.

Mundiais de Messi

ALEMANHA 2006

A primeira Copa foi na Alemanha em 2006, quando a seleção argentina foi eliminada nos pênaltis nas quartas de final contra os donos da casa após terminar em primeiro no grupo. Nas oitavas de final, venceu o México na prorrogação.

AFRICA DO SUL 2010

Em 2010, já com Messi consolidado como craque mundial e titular indiscutível, a seleção alemã voltou a ser o carrasco da Argentina, ao golear os comandados de Diego Armando Maradona por 4 a 0, depois de ter vencido as três partidas na fase de grupos.

BRASIL 2014

Já em 2014, no Brasil e com Sabella como técnico, a Argentina chegou na grande final, mas foi derrotada novamente pela Alemanha. A Albiceleste venceu todas as três partidas da fase de grupos novamente, derrotando a Bélgica após a prorrogação nas oitavas de final, a Suíça nas quartas de final e a Holanda nos pênaltis nas semifinais para chegar à disputa pelo título.

RÚSSIA 2018

Na última Copa do Mundo disputada na Rússia, a Argentina sofreu para passar da fase de grupos e enfrentou a França nas oitavas de final.A seleção francesa, que acabou levantando o título, foi quem se classificou para as quartas de final depois da vitória por 4 a 3.