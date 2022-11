Por que a Copa do Mundo do Qatar pode ser a última de Cristiano Ronaldo?

O atacante já está com 37 anos, mas deixou futuro em aberto ao falar de Mundiais

O Qatar vai ser a última vez que o torcedor vai ver Cristiano Ronaldo em uma Copa do Mundo? Essa é uma das grandes dúvidas que rondam esta edição do Mundial. A resposta, uma das, pelo menos, veio do próprio jogador na partida entre Portugal e Macedônia, que serviu de preparação para a competição.

"Muitas pessoas me fazem essa pergunta, mas quem vai decidir meu futuro sou eu. Se eu quiser continuar jogando, vou continuar jogando. E se não quiser, não vou. Eu é que mando. Ponto final", disse o craque português.

Ninguém tem a habilidade de prever o futuro, mas ao que tudo indica, a edição do Qatar será a última Copa do Mundo disputada por Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de todos os tempos. São algumas razões que nos levam a esse pensamento, sendo um deles a idade do centroavante.

Para a Copa de 2022, Cristiano Ronaldo já está mais velho do que se costuma imaginar para um jogador de alto nível: ele tem 37 anos. E, pensando daqui quatro anos, para o Mundial que será realizado em três países (Canadá, Estados Unidos e México), já terá passado dos 40, mais especificamente, terá 41.

Na história da Copa do Mundo, apenas quatro jogadores disputaram a competição com esta idade ou mais - e três deles eram goleiros. Pat Jennings, aos 41 anos, defendeu a Irlanda do Norte; Faryd Mondragón, aos 43 anos, vestiu a camisa da Colômbia; e Essam El Hadarv, foi à Rússia pelo Egito aos 45 anos. Além deles, apenas Roger Milla, aos 42 anos, defendeu a linha de Camarões.

O segundo motivo é um pouco mais relativo, mas também válido, e se trata do futebol do português. É inegável que Cristiano já não é mais o mesmo jogador que brilhou no Real Madrid, e nem mesmo tem conseguido repetir sua primeira passagem no Manchester United. O camisa 7 já está vivendo uma fase de declínio de seu futebol, e em quatro anos é esperado que isso esteja ainda mais complicado para ele.

Por outro lado, ele é um jogador que sempre esteve em grande forma e não sofreu nenhuma grave lesão em sua carreira. Isso pode até dar uma esperança de que ele aguente um pouco mais.

Mundiais de CR7

ALEMANHA 2006

Com apenas 21 anos de idade, e já brilhando como jogador do Manchester United, fez sua primeira participação em Copas do Mundo.

Foi titular em seis das sete partidas disputadas pela seleção portuguesa

Marcou seu primeiro gol em uma cobrança de pênalti contra o Irã, na segunda partida disputada por ele, ainda na fase de grupos

Recebeu seu primeiro cartão amarelo em seu primeiro jogo, com apenas 26 minutos jogados, na vitória por 1 a 0 sobre a Angola.

ÁFRICA DO SUL 2010

Foi titular em todas as quatro partidas da seleção portuguesa

Marcou seu segundo gol em Copas do Mundo, na segunda partida do Grupo G, na goleada por 7 a 0 sobre a Coréia do Norte

Assim como aconteceu em 2006, tomou seu primeiro cartão amarelo logo na primeira partida, e desta vez com ainda menos tempo em campo: 21 minutos, no empate em 0 a 0 contra a Costa do Marfim

Foi nesta Copa que ele assumiu a braçadeira de capitão da seleção portuguesa

BRASIL 2014

A pior participação de Portugal em uma Copa do Mundo com Cristiano em campo foi no Brasil, quando a seleção foi eliminada na fase de grupos

Aos 80 minutos do jogo contra Gana, na terceira partida da fase de grupos, marcou seu terceiro e último gol nesta edição, dando a Portugal a vitória

Os portugueses terminaram a primeira fase empatados com os Estados Unidos em pontos, mas ficaram de fora do mata-mata pelo saldo de gols inferior

É uma mancha enorme na carreira de Cristiano.

RÚSSIA 2018