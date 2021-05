Ponte Preta x Guarani: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico será disputado nesta quarta-feira (5), pela sexta rodada do Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico campineiro de número 199! Nesta quarta-feira (5), Ponte Preta e Guarani se enfrentam no Moisés Lucarelli, a partir das 21h (de Brasília), em jogo atrasado válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ponte Preta x Guarani DATA Quarta-feira, 5 de maio de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas, SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bugre busca a vitória no clássico /Foto: David Oliveira/Guarani

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (5). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sonhando com uma vaga na próxima fase do Paulistão, a Ponte Preta quer a vitória em casa. Para o dérbi desta quarta, a Macaca não terá o Yuri e o técnico Fábio Moreno, suspensos. Por outro lado, Jean Carlos, Renan Mota, Papa Faye e Moisés estão de volta à equipe. Além disso, o time Alvinegro não perde para o rival em casa desde 2009.

Niltinho recebe alta nesta terça (4), deve treinar com a equipe e ficará à disposição para o dérbi. - https://t.co/0QxQoaWAUR pic.twitter.com/Zk1gjsZROH — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) May 4, 2021

Do outro lado, o Guarani pode selar a sua classificação às quartas do estadual, além de eliminar seu principal adversário.

Dia do último treino antes do Dérbi de amanhã 🇳🇬🏹



📸: Thomaz Marostegan/Guarani FC pic.twitter.com/Yb5T9Yyzqg — Guarani FC (@oficialguarani) May 4, 2021

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas, Felipe Albuquerque (Apodi), Luizão, Ruan Renato e Jean Carlos (Rayan ou Felipe Albuquerque); Dawhan e Vini Locatelli; Apodi (Pedrinho, Thalles ou Renan Mota), Camilo e Moisés; Paulo Sérgio.

Provável escalação do Guarani: Rafael, Pablo, Tales, Airton, Eliel, Bruno Silva, Índio, Andrigo, Bruno Sábio, Júlio César e Davó..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

Próximas partidas

GUARANI

Próximas partidas