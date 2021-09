Pochettino admite: 'não achava possível' a ida de Messi ao PSG

O treinador ainda revelou que o argentino tem se adaptado em ao time, e projeta conquistas

A ida de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain foi uma surpresa para muitas pessoas que nunca acharam que o craque argentino fosse deixar o Barcelona. E Mauricio Pochettino, treinador do clube francês, compartilha deste sentimento, conforme revelou em entrevista.

Em uma das mais surpreendentes movimentações de mercado da história, Lionel Messi deixou o Barcelona depois de uma vida inteira dedicada ao clube, e se mudou para Paris, onde agora defende o PSG. Poucos acreditavam, mesmo em meio a todas as polêmicas, que o camisa 10 - agora 30 -, fosse se transferir, nem mesmo Mauricio Pochettino, seu novo treinador. Mas aconteceu.

“Não achei que fosse possível [Messi jogar no PSG]. Quando surge uma oportunidade e tudo vai tão rápido, não dá para processar imediatamente. Esperamos que, juntos, possamos alcançar o que o clube deseja”, disse o treinador ao site oficial da Uefa, órgão regulador do futebol europeu.

“Posso não ser a pessoa mais adequada para descrevê-lo. Ele sempre será considerado um dos melhores do mundo. Desde que chegou, tem se adaptado muito rápido e tem treinado muito bem, tentando chegar ao mais alto nível o mais rápido possível para competir no seu melhor”, completou.

Messi foi um dos reforços que o PSG deu ao treinador argentino nesta temporada. Pochettino, que assumiu a equipe em janeiro, no meio da última temporada, ainda recebeu Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum e Achraf Hakimi para seu elenco da temporada 2021/22. E o técnico falou sobre cada um deles.

Segundo Pochettino, tão vencedor como Messi, Sergio Ramos tem muita experiência para compartilhar com os novos companheiros; o perfil e a idade de Donnarumma, combinados, para o treinador, o tornam um dos melhores goleiros do mundo. A versatilidade de Wijnaldum foi destacada pelo argentino, que o vê como um grande campeão pelo Liverpool, mas que ainda tem muito futebol pela frente, enquanto Hakimi, um jovem que ainda está amadurecendo defensivamente, tem uma grande capacidade de corrida e um enorme potencial físico, na visão do novo comandante.

Com o forte elenco montado para esta temporada, que ainda conta com veteranos do time como Neymar, Di Maria e Marquinhos, o PSG aparece como um dos favoritos a conquistar tudo na Europa e, finalmente, levantar sua primeira taça da Liga dos Campeões, que os comandados de Pochettino bateram na trave na temporada passada, e pretendem conquistar este ano.

“Esta é uma competição realmente imprevisível, mas uma das mais atraentes do mundo para se jogar. Você precisa ter sorte para ganhar, porque todas as equipes que participam são fortes, grandes investimentos foram feitos para poder vencê-la”, disse o técnico.“Não há nada melhor do que fazer parte disso. Quando o staff pensa sobre isso (competição), a gente sempre fala que temos a responsabilidade, a pressão, mas também somos nós que temos a chance de fazer parte da história, de viver essa experiência”.

O caminho do PSG na Champions começa nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Bélgica, onde vai enfrentar o Club Brugge pela primeira rodada do Grupo A, que ainda tem Manchester City e RB Leipzig.