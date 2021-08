Até Sergio Ramos ficou surpreso por parceria com Messi no PSG: “quem diria”?

O defensor brincou em suas redes sociais e deu boas vindas ao argentino na capital francesa

Quem diria? Se a dois anos atrás alguém dissesse que Sergio Ramos e Lionel Messi iriam atuar juntos pelo PSG em 2021, seria chamado de louco ou daí para pior. Mas é justamente isso o que vai acontecer na temporada 2021-22 do futebol europeu.

A dupla, que tanto se enfrentou nos clássicos entre Barcelona e Real Madrid, chama a atenção no elenco do Paris Saint-Germain: por mais que todos esperem a reedição da parceria Messi e Neymar (agora com Kylian Mbappé), poucos imaginavam ver cenas do argentino e do espanhol comemorando juntos.

Pois é: a cena, tão inimaginável, vai acontecer. E é motivo de risadas até para os jogadores envolvidos.

Em uma postagem em suas redes sociais, Sergio Ramos é outro que chamou a atenção para a parceria inusitada. Enquanto deu as boas vindas para Messi no PSG, aproveitou para fazer a pergunta que muitos já se fizeram: quem diria que um dia isso iria acontecer?

Na postagem, o espanhol tomou nota de uma foto que viralizou: as camisas de ambos os atletas sendo expostas à venda uma ao lado da outra. Se tal cena já é no mínimo incomum (pelo menos para os europeus...), imagine quando Messi acertar uma bela assistência para o defensor marcar de cabeça.

Sinal dos tempos e da mudança de forças no futebol: as torcidas de Real Madrid e Barcelona veem seus ídolos juntos, agora, no outro lado da fronteira com a França. Enquanto os merengues resolveram promover uma mudança geracional - Militão e Nacho devem ganhar mais espaço -, os catalães finalmente sofreram as consequências da sequência de erros que foram as movimentações do clube no mercado de transferências, principalmente após a saída de Neymar.