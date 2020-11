Pirlo defende Cristiano Ronaldo poupado mesmo com empate da Juventus

Treinador italiano justifica a ausência do português, que vem de sequência intensa de partidas e ficou de fora do embate contra o Benevento

Após o amargo empate por 1x1 contra o Benevento, Pirlo justificou a decisão de poupar Cristiano Ronaldo, que ficou de fora até mesmo do banco de reservas na partida deste sábado 28.

Com dificuldades no setor ofensivo, a Juve balançou as redes uma vez, com Morata aos 21 do primeiro tempo. Depois de sofrer um gol nos acréscimos da primeira etapa, a Velha Senhora bem que tentou, mas não conseguiu evitar o empate fora de casa.

Em entrevista, o treinador da foi questionado sobre a ausência do astro português, e aproveitou para explicar a escolha polêmica:

“Ronaldo teve um problema físico durante a semana, mas mesmo assim decidiu jogar pela . Com os jogos pela seleção de , é natural que ele precise descansar. Ele é uma peça valiosa, mas é importante que o time consiga jogar em sua ausência”, disse o ex-meia, que tem passagens por , Juventus e , além da seleção italiana.

“Isso acontece quando você tem muitos jogadores convocados para suas seleções e também disputa a Liga dos Campeões. Definitivamente não somos o único clube nesta posição”, completou Pirlo.

Aos 35 anos de idade, Cristiano Ronaldo acumula oito gols marcados em apenas cinco partidas pelo Campeonato Italiano. Vale lembrar que o português se ausentou de duas partidas da competição por ter contraído Covid-19.

Em busca de recuperação na Série A, a Juve chega aos 17 pontos conquistados. São apenas duas vitórias nas últimas cinco partidas, que deixam o clube de Turim atrás do Milan de Zlatan Ibrahimovic, que tem 20 pontos e joga no domingo (29) contra a , podendo elevar a vantagem para seis pontos.

Na próxima quarta (2), a Juventus volta a campo pela Champions, em partida contra o Dynamo de Kiev. No próximo domingo, o compromisso é contra o rival local , que frequenta a zona de rebaixamento do Italiano.