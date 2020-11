Juventus e Benevento pausam jogo aos 10 minutos para homenagear Maradona

As duas equipes foram alguns dos muitos clubes da Europa que prestaram homenagearam a lenda argentina neste sábado (28)

A partida deste sábado (28), entre e Benevento teve homenagem a Diego Armando Maradona. Durante o minuto 10, as duas equipes paralisaram a partida para homenagear o astro argentino que faleceu na última quarta-feira (25), aos 60 anos de idade.

Maradona, que trajou a camisa 10 durante a sua carreira, passou sete temporadas na , vestindo as cores do Napoli, onde teve alguns dos melhores anos de sua carreira.

A lenda argentina faturou dois títulos da Série A, uma Copa Itália e uma Copa da UEFA durante a sua passagem pelo clube.

Durante o confronto deste sábado (28), ao paralisar a partida no minuto 10, os atletas das duas equipes e os demais profissionais que estavam no estádio, se viraram para um gráfico projetado na arquibancada que trazia os dizeses "Diego Ad10s".

Juventus and Benevento stopped their game after 10 minutes to pay tribute to Diego Maradona 👏 pic.twitter.com/185DkLFdF0 — Goal (@goal) November 28, 2020

Na última quinta, o Napoli prestou homenagem a Maradona antes da partida da , com todos os jogadores do clube vestindo a camisa 10 ates do jogo.

"Foi difícil vestir aquela camisa. De certa forma, foi sempre um sonho, mas não assim", disse Dries Mertens, craque do , à Sky Itália.

Juve e Benevento, claro, não foram as únicas equipes a homenagear Maradona. que foi lembrado por inúmeros clubes em toda a Europa.

e United subiram ao gramado em uma salva de palmas minutos antes do início da partida pela Premier league. O comandante do , Carlo Ancelotti, que jogou contra Maradona durante sua carreira, esteve muito emocionado.

"Voce sempre foi um gênio", escreveu Ancelotti em sua conta no Twitter após o falecimento de Maradona. "Hoje é um dia muito triste e uma grande perda. Mas você, meu amigo, é eterno. Ciao Diego. Descanse em paz".

Enquanto isso, e tiveram um minuto de silêncio seguido de aplausos antes do início da partida neste sábado.

Na , os clubes da também guardaram um minuto de silêncio antes dos jogos para homenagear Diego Maradona.

Na , jogadores de e se alinharam e formaram uma "M" antes do jogo, uma homenagem que se repetirá em todos os jogos da neste final de semana.