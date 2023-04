Pedrinho para dois meses e meio por lesão, mas Atlético-MG quer mantê-lo

Galo ajusta detalhes para a prorrogação do contrato de empréstimo do meia-atacante, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

O Atlético-MG anunciou, nessa quarta-feira (19), que o meia-atacante Pedrinho sofreu ruptura completa do músculo e tendão do bíceps femoral da coxa esquerda. A GOAL apurou que o atleta se ausentará dos gramados por dois meses e meio e tem previsão de volta para julho, justamente quando se encerra o atual contrato de empréstimo.

Em que pese o problema clínico, a diretoria não desistiu de estender o contrato do jogador. Há uma negociação para que ele siga na Cidade do Galo por empréstimo até dezembro de 2023.

A diretoria ajusta alguns detalhes do novo acordo com o empresário do jogador, Will Dantas, que é o responsável por conversar com a diretoria do Shakhtar Donetsk. A ideia é que o futuro contrato tenha um valor estabelecido para a aquisição dos direitos econômicos do atleta.

Pedrinho é tratado como um nome importante pelo técnico Eduardo Coudet. Não à toa fez 11 partidas como titular das 18 que disputou em 2023. O atleta tem uma assistência e não balançou a rede até o momento.