Atlético-MG ajusta detalhes para prorrogar empréstimo de Pedrinho

Clube discute detalhes da renovação do empréstimo do meia-atacante; desejo é que ele siga até dezembro de 2023

O Atlético-MG ajusta detalhes para manter Pedrinho emprestado até dezembro de 2023, como soube a GOAL. O clube conversa com o estafe do jogador, liderado pelo empresário Will Dantas, para prorrogar o vínculo do meia-atacante.

O jogador de 25 anos tem vínculo por empréstimo na Cidade do Galo até 30 de junho de 2023. Ainda em situação financeira difícil, o clube do Brasil pretende estender o compromisso no atual formato. A diretoria quer fixar o valor de compra ao fim da cessão.

O atual empréstimo não tem valor de compra estabelecido, porque o Shakhtar Donetsk, clube com o qual o atleta tem contrato até 30 de junho de 2025, cedeu apenas preferência para os mineiros. Isso significa que o Galo pode igualar qualquer proposta que seja apresentada pela aquisição do jogador.

Já há um princípio de acordo entre diretoria atleticana e estafe de Pedrinho, restando apenas a liberação dos ucranianos para a sequência do atleta. O clube acredita que é possível segurá-lo por mais tempo em acordo por empréstimo.

Pedrinho já avisou à diretoria do Atlético-MG que pretende seguir no clube ao menos até dezembro deste ano, mesmo que haja outros interessados em contratá-lo. O Palmeiras sinalizou com uma proposta, e o Lille, da França, que demonstrou interesse no ano passado, voltou a aparecer entre os possíveis destinos do atleta.

O meia-atacante tem 17 partidas pelo Galo em 2023, somando 870 minutos em campo. No período, ele não marcou gols, mas se responsabilizou por uma assistência.