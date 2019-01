Pausa de inverno 2018/19: quando param, e voltam, La Liga, Premier e as grandes ligas da Europa?

O futebol inglês é o único que não para durante o período das Festas de final de ano, enquanto outros países tem recessos mais ou menos longos

Com o fim do período mais congestionado das Festas de final de ano, as grandes ligas da Europa devem passar por períodos ultra-movimentados - ou poderão desfrutar de pausas muito merecidas.

Boa parte dos clubes europeus terão a chance de aproveitar um período para retomar o fôlego, mas outros não terão a mesma sorte. A Goal repassa, abaixo, quando ocorrem as pausas durante o período de inverno no Velho Continente.

Quando é o recesso de Natal na Premier League?

Atualmente, a Premier League não realiza uma pausa para o Natal - e, da mesma forma, não ocorrem recessos para todo o período festivo.

A elite do futebol inglês é a única das grandes ligas que não conta com qualquer tipo de pausa nos meses de dezembro e janeiro. Tanto é que, para acomodar o grande volume de compromissos das equipes, chega ao ponto de acomodar até três rodadas ao longo de uma mesma semana.

O quadro atual já motivou uma série de críticas por parte de jogadores e técnicos, atuais ou já aposentados, em função do desgaste excessivo que os atletas do futebol são submetidos, enquanto países como França, Alemanha ou Espanha dão mais oportunidades para descanso. Tudo isso deve mudar, porém, em 2019/20, quando a Premier League terá pausa para as Festas pela primeira vez a história.

A medida também está alinhada com o novo acordo de direitos de televisão, bem como com a Copa do Mundo do Catar, em 2022, que será realizada nos meses de novembro e dezembro. Ou seja, até lá a Inglaterra será obrigada a dar um recesso a seus atletas durante o período.

Quando a Serie A, La Liga, Bundesliga e as demais voltam?

As outras quatro grandes ligas do futebol europeu contam com um breve recesso de inverno, que você pode conferir logo abaixo.

Os jogadores da Bundesliga são os que mais se beneficiam da pausa, com quase três semanas de descanso entre os compromissos de dezembro e a retomada dos jogos, em janeiro.

Países onde o inverno é mais rigorosos, por sua vez, chegam a paralisar suas atividades por meses: na Rússia, por exemplo, as rodadas 17 e 18 ocorrem em um intervalo de quase três meses, entre 10 de dezembro e 3 de março de 2019 (a confirmar), assim como na Ucrânia, que teve a Primeira Liga parando no mesmo final de semana antes de ser retomada na semana de 23 de fevereiro.