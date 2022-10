Paulinho admite pré-contrato com time brasileiro; Atlético-MG deve ser o destino

Atacante tem compromisso com o Leverkusen até junho de 2023 e já decidiu que não permanecerá no clube. Galo e atleta já fizeram acordo verbal

Paulinho comunicou, em entrevista à TNT Sports, que assinará pré-contrato com outro clube em janeiro de 2023. As partes tratam a situação com cautela, mas ele se refere ao Atlético-MG, como soube a GOAL.

"O que posso afirmar é que em janeiro vou assinar um pré-contrato com outro time e todo mundo vai ficar sabendo para onde eu vou", disse Paulinho, depois do empate do Leverkusen por 2 a 2 com o Atlético de Madrid, na tarde desta quarta-feira (26).

O atacante de 22 anos se sentiu atraído pelo projeto do clube e está disposto a voltar ao Brasil a partir de julho do próximo ano. A situação é tratada com cautela, já que ele ainda não pode assinar compromisso com outra agremiação. As partes só devem se manifestar oficialmente a partir de janeiro.

Ainda não há detalhes sobre o pré-contrato que Paulinho assinará com o Galo, como duração do acordo ou valores que serão recebidos pelo jogador. Estas minutas devem se tornar públicas a partir do próximo semestre.

Sem dinheiro para fazer grandes investimentos no mercado da bola, o Atlético-MG adota a postura de buscar atletas que não exijam compensações financeiras. O caso de Paulinho é um exemplo do que os mineiros devem fazer para a próxima temporada.

O atacante tem contrato com o Bayer Leverkusen até 30 de junho de 2023. Ele tentou a liberação do clube durante a última janela de transferências, mas recebeu uma resposta negativa da cúpula. A situação causou desgaste entre Paulinho e a diretoria nos bastidores, especialmente porque o contrato não seria renovado.

Agora, perto de ficar livre no mercado da bola, Paulinho passou a ter mais oportunidades no Bayer Leverkusen. Ele, inclusive, foi acionado para o jogo da Liga dos Campeões da UEFA, nesta quarta-feira, diante do Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano. O atleta ficou por 14 minutos em campo.

Ele soma 171 minutos na temporada em sete jogos disputados. No período, marcou apenas em uma oportunidade e não deu assistência. Ele foi titular uma vez e saiu do banco de reservas nas outras seis partidas.