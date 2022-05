Empresa turca comercializará produtos digitais de seus parceiros. Grupo trabalha com CBF, Fortaleza, Coritiba, Sport, Ceará e Vitória

Patrocinador de CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Fortaleza, Coritiba, Sport, Ceará e Vitória, a Bitci Brasil iniciou a produção e a comercialização de fan tokens de suas parceiras esportivas no país. No processo, a empresa promete R$ 5 milhões em prêmios para os primeiros 100 mil usuários de sua plataforma.

A empresa divulgou que os participantes que cumprirem todos os requisitos da campanha receberão R$ 5 milhões em prêmios (tokens). Os produtos serão enviados às carteiras virtuais nas primeiras 72 horas após o fim da ação.

Para participar da campanha, o interessado deve inicialmente realizar o seu cadastro na plataforma da Bitci Brasil. Em seguida, o usuário deve obter um mínimo de mil moedas oficiais da corretora em sua conta, que demandam investimento de cerca de R$ 29. Os prêmios serão entregues em cem criptomoedas, de dez tipos distintos.

"Estamos investindo em nosso processo de consolidação no país e já temos várias parcerias de destaque no mercado. Agora, queremos agradecer aos nossos primeiros usuários pela confiança que têm em nosso projeto. Além de ser o País do Futebol, o Brasil é uma nação com enorme potencial econômico, que tem investido cada vez mais no mundo digital. A Bitci Brasil tem como objetivo oferecer aos brasileiros um maior número de opções de investimento, liderando a consolidação desse mercado", explica Alessandro Valente, presidente da empresa no Brasil.

Além dos parceiros em solo brasileiro, a empresa trabalha também com a seleção espanhola e a seleção uruguaia. A Bitci foi fundada em 2018 na Turquia como uma plataforma de negociação de ativos digitais.