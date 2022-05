Patamar salarial e engajamento da torcida deixam Vidal "louco" pelo Flamengo; diretoria não tem pressa

Não é de hoje que Arturo Vidal faz questão de demonstrar sentimentos pelo Flamengo. O chileno de 35 anos já externou várias vezes o desejo de vestir a camisa do time carioca e neste momento, prestes a rescindir seu contrato com a Inter de Milão, o volante tem estado ainda mais conectado com o Rubro-Negro.

Conforme trouxe a GOAL, Vidal deu sinal verde para seu representante no Brasil, Andre Cury, abrir negociações com o Flamengo. Ele colocou todas as condições na mesa como salários e tempo de contrato deixando a decisão na mãos dos dirigentes.

Ainda segundo soube a reportagem, não há pressa por parte da diretoria do Flamengo em resolver a questão. Primeiro porque Vidal sequer se desvinculou da Inter de Milão ainda e segundo, pelo bom relacionamento dos dirigentes com André Cury, com quem já fizeram outros negócios.

Mas por qual motivo Arturo Vidal, com todo o currículo que carrega, tem se "oferecido" tanto ao Flamengo?

Segundo apurou a GOAL, Vidal entende que dificilmente conseguirá um bom contrato hoje na Europa. Aos 35 anos, ele não quer encarar times de ligas menores e com pouca perspectiva de conquistar títulos. Para o chileno, o Flamengo pode oferecer a chance de seguir brigando por taças, além de um salário não tão longe do padrão europeu para um jogador na sua idade.

Outro ponto que mexe com Vidal é o engajamento da torcida do Flamengo. Não à toa, o jogador volta e meia faz postagens com o intuito de ganhar os famosos likes e comentários dos rubro-negros. A interação aumentou nas últimas semanas, nutrindo ainda mais o desejo de ambos os lados.

Enquanto vê Vidal atiçando a torcida do Flamengo, a diretoria sabe que poucos clubes podem oferecer ao chileno o que ele procura neste momento e entende que, caso decida de fato fechar a contratação, conseguirá fazer dentro de valores abaixo dos sugeridos pelo volante.

Aos 35 anos, Vidal tem contrato com a Inter até junho de 2023, mas o clube italiano deve rescindir o contrato do jogador pelo alto custo. Recentemente a imprensa italiana chegou a noticiar que o chileno já foi avisado a rescisão.