Paquetá no Lyon: recomeço do brasileiro pode render bem aos franceses

Desvalorizado, Paquetá chega no Lyon para recomeçar sua trajetória no futebol europeu; clube também pode ter bom retorno técnico e financeiro

Lucas Paquetá é novo reforço do Lyon. Após ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro e não conseguir deslanchar no , o jogador terá uma nova chance de recomeçar sua trajetória no futebol europeu. E além de todo potencial técnico do meia, que ainda é jovem e pode evoluir muito como jogador, a transferência também é bem interessantes para o de Juninho Pernambucano.

Após despontar no , Paquetá chegou ao Milan em 2018 por 35 milhões de euros, para se juntar a um projeto ambicioso e desafiador: participar da reconstrução de um dos maiores e mais tradicionais clubes da Europa.

Lucas Paquetá est LYONNAIS ! 🔴🔵 pic.twitter.com/2DKdWZmy0K — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2020

A partir das grandes expectativas, as comparações com Kaká eram inevitáveis, que também chegou bem jovem à e levou o time à sua última conquista de Liga dos Campeões, quando também foi eleito melhor jogador do mundo. Porém, os tempos eram outros.

Paquetá esteve longe de ter a mesma companhia que seu compatriota no Milan. A equipe que antes contava com lendas como Cafu, Dida, Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf e Shevchenko, não consegue montar um grande time há muito tempo. Mas o ex-Flamengo também não conseguiu ter um bom desempenho individual. Com isso, perdeu a titularidade na equipe e também deixou de ser convocado com regularidade para a seleção brasileira. Mas agora, o Lyon pode ser um ótimo recomeço para Paquetá.

Comprado por 20 milhões de euros, quase metade do valor investido pelo Milan, Paquetá ainda tem 23 anos de idade e muito potencial para dar certo na Europa e evoluir como jogador. E o clube de Juninho Pernambucano pode ser o lugar ideal para que isso aconteça.

“Serve de experiência a minha passagem em Milão, para o meu amadurecimento. Sou um jogador jovem, e isso faz parte do meu crescimento. Eu tiro de lição as coisas boas, as que não deram tão certo eu pego como uma crítica construtiva para melhorar. É uma oportunidade de ajudar a equipe e retomar meu futebol”, disse Paquetá em sua apresentação.

O Lyon está longe do , é verdade, mas é um dos melhores times da e possui outros jogadores de qualidade. Na temporada passada, teve sua melhor campanha na Liga dos Campeões, chegando à semifinal do torneio. O futebol francês, que não é tão defensivo quanto o italiano, também pode fazer bem ao meia, que terá mais espaço para atacar e jogar da forma como gosta.

Ao lado de Bruno Guimarães, ele terá a chance de formar uma grande dupla no meio de campo e, o entrosamento com o brasileiro, que vem sendo convocado por Tite, também pode favorecer sua volta à seleção brasileira.

“Eu tenho muito a evoluir. Espero crescer no Lyon, poder me adaptar, organizar o meio-campo, com assistência, infiltrações, chegada na área. Tudo o que eu vinha fazendo, principalmente, no Flamengo, eu espero recuperar isso”, completou.

Juninho Pernambucano, diretor do clube, foi o principal responsável pela contratação de Paquetá e não escondeu a satisfação em poder contar com o jogador na equipe.

“É um jogador canhoto, que nós não temos no elenco atualmente. Um meia técnico, muito polivalente, que sabe usar seu físico. Tem um bom jogo aéreo também. É um perfil que venho procurando há muito tempo. Eu tenho confiança que ele vai ter sucesso aqui”.

E além do retorno técnico, o Lyon aproveitou sua desvalorização recente para fazer uma boa contratação em termos financeiros que, se der certo, também trará um retorno bem positivo com uma negociação futura. Um recomeço que deve ser vantajoso para clube e jogador.