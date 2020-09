Paquetá, do Milan ao Lyon: gols, jogos, preço e mais números

Meio-campista perdeu espaço no time italiano e agora tentará recuperar a boa fase no Lyon, semifinalista da última Liga dos Campeões

Lucas Paquetá terá uma nova casa. O meio-campista brasileiro deve trocar o pelo , após defender o time rossonero por pouco mais de ano e meio. No início da temporada 2020/21, Paquetá perdeu espaço no elenco do time italiano e ganhará uma nova oportunidade no semifinalista da última Liga dos Campeões.

O Sky Sports Italia informa que a negociação está praticamente concretizada e a Gazzetta dello Sport afirma que a negociação gira em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões). O Lyon ainda não oficializou a contratação do novo reforço, o que deve ser feito nas próximas horas.

O Lyon venceu a concorrência da , que também tinha interesse no meia brasileiro. Vale destacar que o diretor do clube francês é Juninho Pernambucano, e Paquetá será companheiro de Bruno Guimarães, que logo em seus primeiros jogos já ganhou a titularidade e não largou mais.

Além do jogador ex- , Paquetá também terá a companhia de outros brasileiros no vestiário do Lyon: o zagueiro Marcelo e os meias Thiago Mendes, Camilo e Jean Lucas, que atuou com Paquetá no .

Paquetá no Milan

Jogos 44 Gols 1 Assistências 3

Comprado junto ao Flamengo em janeiro de 2019, o brasileiro chegou à cercado de expectativas. Começou sua trajetória muito bem, com um gol e uma assistência em seus primeiros quatro jogos, mas nunca conseguiu se firmar no time titular, alternando boas e más atuações até perder quase por completo o espaço. O jogador passou a ser visto como moeda de troca no elenco milanista.

Na prepraração para a atual temporada, Paquetá participou de alguns amistosos do Milan, seja como titular ou reserva utilizado, e teve bons desempenhos com gols e assistências. No entanto, as exibições não foram suficientes para convencer Stefano Pioli, treinador do time de Milão, que ele poderia ser importante na campanha.

Nos primeiros jogos oficiais da temporada, o brasileiro não atuou em nenhum. Nos jogos contra Shamrock Glovers e o FK Bodø/Glimt, válidos pela , Paquetá não foi relacionado nem para ser opção no banco de reservas.

A última partida competitiva que Paquetá participou foi em 29 de julho, quando entrou aos 34 minutos do segundo tempo na vitória do Milan por 4 a 1 contra a , jogo válido pela penúltima rodada da Tim 2019/20.