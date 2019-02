Paquetá marca primeiro gol pelo Milan e homenageia vítimas da tragédia no Flamengo

Brasileiro anota segundo tento dos Rossoneri contra o Cagliari

Mais uma vez titular do Milan nesta tarde, Lucas Paquetá marcou seu primeiro gol pelo time italiano e comemorou de forma emocionante.

O brasileiro completou cruzamento de Calabria, aos 22 minutos de jogo, marcando o segundo gol dos Rossoneri na partida contra o Cagliari, pela Serie A.

Na comemoração, Paquetá pegou uma tarja de luto e beijou, homenageando as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez garotos das categorias de base do clube onde o hoje milanista foi revelado e feriu outros três.

O jogo entre Milan e Cagliari está sendo transmitido ao vivo pelo DAZN aqui na Goal Brasil. VEJA!