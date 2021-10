Paolo Guerrero assina rescisão e deixa Internacional sem títulos ou gols no Gre-nal

A maneira como o acordo foi firmado não foi divulgado, mas a especulação é de que o Inter vai pagar os salários até o fim de seu contrato

O centroavante peruano Paolo Guerrero não é mais jogador do Internacional. A rescisão de contrato foi assinada nesta terça-feira, com o atleta ficando livre no mercado para acertar com qualquer outro clube.

A maneira como o acordo foi firmado não foi divulgado, mas a especulação é de que o Inter vai pagar os salários até dezembro, quando terminaria o contrato, e Guerrero vai abrir mão de uma dívida que tinha para receber do Colorado.

Paolo Guerrero foi contratado em agosto de 2018, mas devido a uma suspensão por doping só pôde jogar pelo Colorado em abril de 2019. Em agosto de 2020, durante o Campeonato Brasileiro, Guerrero rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficou aproximadamente sete meses afastado dos gramados.

No total, o peruano atuou em 72 partidas pelo Colorado, marcando 32 gols. Não conquistou nenhum título com a camisa do Inter e não marcou nenhum gol em clássicos contra o Grêmio.