Guerrero acerta rescisão com o Inter e não joga mais pelo clube

O atacante peruano tinha contrato até o final de 2021 com a equipe gaúcha

Chegou ao fim o ciclo do centroavante peruano Paolo Guerrero no Internacional. O empresário Vinícius Prates, representante do jogador, e o executivo de futebol Paulo Bracks acertaram os detalhes que faltavam para o acerto da rescisão de contrato entre o atleta e o clube gaúcho.

Contratado em 2018, o centroavante peruano disputou 72 partidas com a camisa colorada e marcou 32 gols. O atual contrato de Guerrero com o Inter ia até o final deste ano. O jogador tinha um dos salários mais altos do grupo colorado e por isso a direção achou por bem negociar, de maneira amigável, a rescisão de seu contrato.

No início deste ano Guerrero e seu empresário já haviam solicitado uma rescisão de contrato com o Inter. Em troca, o jogador abriria mão dos valores que teria para receber até o final desta temporada, mas a direção colorada achou por bem manter o centroavante no elenco.

A grave lesão que sofreu em 2020, uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, acabou atrapalhando a trajetória de Guerrero com a camisa do Inter. O centroavante só retornou aos gramados este ano, porém voltou a sentir dores no joelho operado e por isso teve que fazer uma artroscopia, ficando quase um mês sem poder atuar.

A lesão também atrapalhou a sua participação na seleção peruana. O atacante acabou ficando de fora da Copa América e também desfalcou a seleção em alguns jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Nos últimos dias Guerrero esteve na Alemanha, onde consultou e tratou da lesão com um médico particular.

A rescisão entre Inter e Paolo Guerrero deve ser divulgada nos próximos dias, com o jogador abrindo mão de parte de valores que tinha para receber e o Inter parcelando os salários que tinha para pagar até o final do contrato, além de décimo terceiro e férias, valor que gira em torno de cinco milhões de reais.