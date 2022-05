Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (14), no Allianz Parque, a partir das 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x RB Bragantino DATA Sábado, 14 de maio de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza - SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira - SP

Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias - SP

VAR: Daiane Caroline Muniz - SP

ONDE VAI PASSAR?

A Amazon Prime Video, na plataforma de streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado (14). Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras volta as atenções para o Brasileirão buscando a recuperação após dois empates consecutivos com o Flamengo (0 a 0) e Fluminense (1 a 1). Atualmente, o Verdão aparece na 13ª posição, com seis pontos, seis a menos que o líder Corinthians.

Do outro lado, o RB Bragantino, em quinto lugar, com nove pontos, empatou com o Atlético-MG na última rodada.

O técnico Maurício Barbieri sinalizou no meio da semana que pode poupar jogadores contra o Palmeiras, visando o duelo com o Estudiantes-ARG, pela Libertadores, na próxima terça-feira (17).

"A gente se mantém na parte de cima, temos condições de recuperar esses pontos e fazer uma grande temporada, que é o nosso objetivo. Jogo de terça-feira é importante, decisivo. Não vamos correr riscos excessivos. A gente trabalha muito para controlar o máximo possível. Se entendermos que existe algum risco, vamos optar por outro jogador. Falo isso com tranquilidade porque temos conseguido manter bom rendimento com as trocas", apontou o treinador.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Fluminense Brasileirão 8 de maio de 2022 Juazeirense 1 x 2 Palmeiras Copa do Brasil 11 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Emelec Libertadores 18 de maio de 2022 19h (de Brasília) Juventude x Palmeiras Brasileirão 21 de maio de 2022 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 1 Corinthians Brasileirão 8 de meio de 2022 RB Bragantino 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 11 de maio de 2022

