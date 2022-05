Palmeiras x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O Palmeiras recebe o RB Bragantino neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É o terceiro duelo entre as equipes em 2022, dois meses após o último encontro entre os rivais, válido pela semifinal do Paulistão. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1.

Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras volta as atenções para o Brasileirão buscando a recuperação após dois empates consecutivos. Atualmente, o Verdão aparece na 13ª posição, com seis pontos, seis a menos que o líder Corinthians.

Já o RB Bragantino

em quinto lugar, com nove pontos, empatou com o Atlético-MG na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Allianz Parque, o Palmeiras segue sem contar com Wesley, afastado com Covid-19, e Piquerez, que se recupera de uma lesão muscular.

Com o lateral no departamento médico, Jorge será opção do técnico Abel Ferreira, enquanto Gustavo Scarpa e Rafael Navarro brigam por uma vaga no ataque.

Do outro lado, o RB Bragantino tem uma lista extensa de desfalques: Ramon e Jadsom, suspensos, Renan, por questão contratual, Emi Martínez e Maycon Cleiton, lesionados.

O técnico Maurício Barbieri sinalizou no meio da semana que pode poupar jogadores contra o Verdão, visando o duelo com o Estudiantes-ARG, pela Libertadores, na próxima terça-feira (17).

"A gente se mantém na parte de cima, temos condições de recuperar esses pontos e fazer uma grande temporada, que é o nosso objetivo. Jogo de terça-feira é importante, decisivo. Não vamos correr riscos excessivos. A gente trabalha muito para controlar o máximo possível. Se entendermos que existe algum risco, vamos optar por outro jogador. Falo isso com tranquilidade porque temos conseguido manter bom rendimento com as trocas", apontou o treinador.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa (Navarro) e Rony.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Kevin, Natan e Guilherme; Raul, Eric Ramires e Miguel; Bruno Tubarão; Sorriso e Jan Hurtado.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Cesar Greco

Piquerez: lesionado

Wesley: Covid-19

RB BRAGANTINO:

Maycon Cleiton e Emi Martínez: lesionados

Ramon e Jadsom: suspensos

Renan: questão contratual

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e RB Bragantino será transmitido ao vivo pelo reaming da Amazon Prime Video. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.