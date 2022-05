Palmeiras x Emelec: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Palmeiras e Emelec se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, a partir das 19h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Emelec DATA Quarta-feira, 18 de maio de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (18), no Allianz Parque. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Líder isolado do Grupo A, com 12 pontos, e já classificado às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras terá o apoio de sua torcida no Allianz Parque. Até o momento, mais de 28 mil ingressos já foram vendidos.

Com 100% de aproveitamento, agora o Verdão briga para garantir a melhor campanha e assegurar a vantagem no mata-mata. A última vez em que um clube terminou a primeira fase com seis vitórias foi em 2015, com o Boca Juniors.

Do outro lado, o Emelec, sem vencer há dois jogos na temporada (um empate e uma derrota), aparece na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos, registrando dois empates, uma derrota e uma vitória.

A campanha do Palmeiras na Libertadores 2022

Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras - 6 de abril de 2022

Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero - 12 de abril de 2022

Emelec 1 x 3 Palmeiras - 27 de abril de 2022

Independiente Petroleto 0 x 5 Palmeiras - 3 de maio de 2022

Palmeiras x Emelec - 18 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

Palmeiras x Deportivo Táchira - 24 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 x 2 Palmeiras Copa do Brasil 11 de maio de 2022 Palmeiras 2 x 0 RB Bragantino Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Palmeiras Brasileirão 21 de maio de 2022 19h (de Brasília) Palmeiras x Deportivo Táchira Libertadores 24 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

EMELEC

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona SC 1 x 1 Emelec Campeonato Equatoriano 12 de maio de 2022 Orense 2 x 0 Emelec Campeonato Equatoriano 15 de maio de 2022

Próximas partidas