Palmeiras x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta segunda-feira (18), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira (18), no Allianz Parque, a partir das 20h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Gabriel Veron.

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim Henrique e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; Alesson, Valdivia e Rodriguinho.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Rafael Navarro, Rony e Jorge: lesionados

Cuiabá:

suspenso (terceiro cartão amarelo)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Cuiabá nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,35 na vitória do Verdão, $ 5,00 no empate e $ 9,40 caso o Cuiabá vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,42 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,80 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,92, ou ímpar, pagando-se $1,93.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Cuiabá DATA Segunda-feira, 18 de julho de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 10 de julho de 2022 Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo Copa do Brasil 14 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Palmeiras Brasileirão 21 de julho de 2022 20h (de Brasília) Palmeiras x Internacional Brasileirão 24 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Cuiabá Brasileirão 3 de julho de 2022 Cuiabá 2 x 0 Botafogo Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas