Palmeiras e Vasco consultam Andrey Santos, mas volta ao Brasil não está nos planos

Clubes procuraram volante, que tem dificuldade para obter visto de trabalho na Inglaterra. Chelsea não quer emprestá-lo para o futebol brasileiro

Palmeiras e Vasco fizeram consulta sobre a situação de Andrey Santos, comprado pelo Chelsea no mercado da bola e que ainda não obteve visto de trabalho para jogar na Premier League. O volante, no entanto, não deve voltar ao Brasil neste momento, como soube a GOAL.

Os dois clubes cogitaram uma investida por empréstimo no meio-campista de 18 anos, que defende as cores da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. Os clubes queriam contar com o jovem enquanto ele não consegue a liberação para jogar na Inglaterra.

O Chelsea, porém, não deseja emprestá-lo para o futebol da América do Sul. Há interesse dos Blues em negociá-lo com algum clube europeu para que ele tenha rodagem no continente. O principal entrave é que as janelas das principais ligas estão fechadas até junho de 2023.

Ainda há confiança no estafe do jogador que será possível a obtenção do visto de trabalho para atuar no futebol inglês. Os agentes acreditam que Andrey Santos conseguirá o documento após a disputa do Sul-Americano Sub-20.

O volante de 18 anos foi negociado ao Chelsea em janeiro deste ano, durante o mercado da bola de inverno na Europa. Ele assinou com os Blues até 30 de junho de 2030.