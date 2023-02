Chelsea ainda não conseguiu o visto de trabalho de Andrey Santos

Clube inglês não deseja emprestar o jogador ao futebol brasileiro

Um dos destaques da seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 e nova contratação do Chelsea, o volante Andrey Santos pode ter que esperar para vestir a camisa dos Blues. Isso porque o clube inglês ainda não conseguiu a permissão de trabalho para que o volante jogue a Premier League.

Como foi vendido por menos de 15 milhões de libras, Andrey não conseguiu o visto de forma automática. Na Premier League, para que isso aconteça, o atleta precisa ser comprado por valores superiores a esses.

Segundo soube a GOAL, apesar do Chelsea estar trabalhando para intensamente para conseguir a permissão de trabalho, a situação é vista com difícil neste momento. Caso de fato não seja possível, o clube inglês deve emprestar ao jogador.

Ainda segundo soube a GOAL, o Chelsea não quer que Andrey continue no Vasco ou mesmo no futebol brasileiro. A ideia do clube inglês é que o atleta se adapte ao futebol europeu, mesmo que tenha que jogar por alguma equipe B.

O desempenho de Andrey Santos no Sul-Americano vem chamando à atenção na Inglaterra e no próprio Chelsea, o clube inglês está bem animado com o trabalho do volante na competição. Além disso, a imprensa de Londres, que contestou a contratação, já faz elogios ao jovem brasileiro.