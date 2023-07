Palmeiras x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Choque-Rei será disputado nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o São Paulo na noite desta quinta-feira (13), a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 1 a 0, o Tricolor tem a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming, com narração de Cleber Machado e comentários de Rafael Oliveira.

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados na temporada, o São Paulo busca a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor estreou na terceira fase do torneio com uma vitória sobre o Ituano por 1 a 0, enquanto nas oitavas de final eliminou o Sport nos pênaltis por 5 a 3.

Do outro lado, o Palmeiras, que ainda não venceu no mês de julho - empatou com o Athletico-PR e o Flamengo no Brasileirão, além da derrota para o São Paulo na ida por 1 a 0 -, entra em campo pressionado pela classificação. Para avançar, precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Palmeiras avançou para as quartas de final após vencer o Tombense por 5 a 3 no placar agregado na terceira fase e o Fortaleza por 3 a 1 no placar agregado nas oitavas de final. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Zé Rafael, recuperado de um estiramento no joelho direito. Endrick e Luís Guilherme brigam por uma vaga no ataque no lugar de Artur, que defendeu o Bragantino na atual edição da Copa do Brasil.

Segundo os registros do São Paulo, as duas equipes já se enfrentaram em 342 ocasiões. Ao longo desses confrontos, houve um equilíbrio significativo entre os rivais, com 115 vitórias para o Tricolor, contra 115 do Verdão, além de 112 empates.

Em contrapartida, o Palmeiras adota uma contagem diferente e registra 336 clássicos. De acordo com as estatísticas do Verdão, o São Paulo possui uma vantagem, com 115 vitórias, 109 empates e 112 triunfos palmeirenses.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato (Alisson) e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Endrick) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

São Paulo

Galoppo, Beraldo e Igor Vinícius estão sofrendo com lesões, enquanto Alan Franco está lidando com dores na perna. Por outro lado, Talles Costa, Moreira e Erison estão aprimorando o condicionamento físico.

Palmeiras

Artur defendeu o RB Bragantino na atual edição da Copa do Brasil e está fora.

