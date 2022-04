Palmeiras x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Paulista 2022

Com mais de 30 mil ingressos vendidos e promessa de Allianz Parque lotado, o Palmeiras recebe o São Paulo neste domingo (3), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 1, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença, enquanto o Verdão precisa vencer por três ou mais gols para levantar o troféu. Caso vença por dois gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

O Palmeiras chegou à final após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo C, com 30 pontos (nove vitórias e três empates), enquanto nas quartas de final eliminou o Ituano por 2 a 0, e o RB Bragantino por 2 a 1 na semifinal.

Já o São Paulo terminou em primeiro do Grupo B, com 23 pontos (sete vitórias, dois empates e três derrotas). No mata-mata, deixou para trás o São Bernardo (4 a 1), e o Corinthians (2 a 1), nas quartas e semi, respectivamente.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo, o Palmeiras terá uma novidade na escalação: Danilo, recuperado de lesão, retorna ao time titular no lugar de Jaílson. Porém, Luan, em transição física, segue como desfalque.

Apesar do placar desfavorável, o meia Atuesta está confiante na virada do Verdão, que terá o apoio de sua torcida em casa.

"Este time já demonstrou muitas vezes aquilo que pode fazer, principalmente em casa. Precisamos de toda a torcida, precisamos de todo mundo para fazer isso ser realidade. O Palmeiras pode, nosso time pode e vamos", afirmou o jogador colombiano.

"Agora é pensar em conseguir o resultado que precisamos. Precisamos fazer no mínimo dois gols e ganhar o jogo. O que passou na partida anterior deve ser deixado para trás", completou.

Do outro lado, o técnico Rogério Ceni deve escalar o mesmo São Paulo que venceu o primeiro jogo por 3 a 1.

A única ausência é Gabriel Sara, que segue lesionado, enquanto Arboleda, que retornou da seleção equatoriana, ficará no banco de reservas. O jogador, que possui um histórico recente de problemas disciplinares, foi multado pela diretoria após não comparecer ao treino de quinta-feira (31).

🎥 Na #SPFCtv, nosso último treino antes da decisão do @Paulistao!



🏟 A atividade no Morumbi reuniu mais de 20 mil torcedores, que abraçaram o time para o Choque-Rei.



📺 Assista aqui > https://t.co/8MNafdt656#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/365KfahP2l — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 2, 2022

Na última atividade da equipe, a torcida do São Paulo compareceu em peso e, apesar de Ceni preferir treinos sem tanta exposição, destacou a importância do apoio à véspera de um jogo decisivo.

"Uma das poucas coisas que não posso falar é sobre o jogo. De resto, falo com o maior prazer. Hoje a gente está aqui, veio treinar a pedido da direção, da torcida, pelo simples fato de que a média de público do São Paulo foi excepcional. Prefiro treino fechado. Fizemos treino objetivo, de uma hora hoje, mas mais em retribuição ao apoio do torcedor. Não teremos a presença da torcida, é importante levar o calor do torcedor", afirmou o treinador.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo (Arboleda) e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes; Eder e Calleri.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Luan: transição física

SÃO PAULO:

Gabriel Sara: lesionado

