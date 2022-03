Final do Paulistão 2022 pode ser decidida nos pênaltis? Quais os critérios de desempate?

Palmeiras e São Paulo abrem a disputa da final do Campeonato Paulista de 2022 nesta quarta-feira, dia 30 de março. E ao contrário das outras fases de mata-mata do estadual, a decisão será disputada em duas partidas, com jogos de ida e volta. Mas, afinal, quais são as combinações necessárias para que a grande final vá para os pênaltis?

Para qualquer amante do futebol, mesmo que não seja torcedor das equipes envolvidas, ver uma final de campeonato ser decidida nas penalidades máximas é algo extremamente tenso e emocionante. E pelos critérios de desempate definidos para a decisão do Paulistão 2022, algumas combinações de resultados podem levar o clássico entre São Paulo e Palmeiras para os pênaltis.

Por ter a melhor campanha da competição, a equipe de Abel Ferreira garantiu o mando de campo como vantagem, podendo fazer o segundo jogo do confronto, no próximo domingo (03), em casa, no Allianz Parque. Desta forma, a partida de ida, nesta quarta-feira, acontece no estádio do Morumbi.

Porém, o mando de campo é a única vantagem concedida ao Verdão pelo fato de ter melhor campanha geral que o Tricolor. E ao contrário do que acontece em muitas fases eliminatórias, não há vantagem do gol qualificado para a equipe que balançar as redes fora de casa. Portanto, caso haja uma vitória para cada lado ao final da segunda partida, apenas o saldo de gols poderá ser usado como critério de desempate.

Assim, caso haja dois empates no confronto, a decisão irá para as penalidades máximas. O mesmo vale para o caso de haver uma vitória para cada lado, pelo mesmo saldo de gols.

Vale lembrar que, no ano passado, o Paulistão 2021 também foi decidido entre Palmeiras e São Paulo, e a taça terminou indo para o Morumbi, encerrando uma fila de mais de oito anos. Agora, o Tricolor tenta repetir a dose para levar o bicampeonato estadual, contra a equipe de Abel Ferreira, que vem enfileirando títulos nos últimos anos.