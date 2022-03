Final do Campeonato Paulista 2022: data, horário, estádios, e mais da decisão

As finais do Paulistão 2022 estão definidas. Palmeiras e São Paulo, mesmos clubes que decidiram a edição do ano passado, voltam a se encarar em mais uma final de estadual, que definirá o campeão em partidas de ida e volta.

O Verdão conquistou sua vaga no último sábado (26), com a vitória por 2x1 contra o Red Bull Bragantino, com gols do zagueiro Murilo e de Rony. O Tricolor se classificou no clássico contra o Corinthians, disputado no Morumbi neste domingo (27), com gols marcados por Wellington e Allison.

Quando e onde será disputada a final do Paulistão 2022?

A decisão do Paulistão 2022 será disputada em duas partidas, nas casas de Palmeiras e São Paulo. O primeiro confronto está agendado para a próxima quarta (30), no estádio do Morumbi, às 21h35.

A partida de volta ficou para o próximo domingo, 03 de abril, às 18h30, no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. O vencedor do placar agregado fica com a taça de campeão, e no caso de empate, o campeonato será decidido nos pênaltis.

CHOQUE-REI NO PEDAÇO!

Na reedição da final de 2021, Palmeiras e São Paulo vão decidir mais um título do Paulistão Sicredi.#Paulistão22 #FutebolPaulista pic.twitter.com/QJW9uYPbUx — Paulistão (@Paulistao) March 27, 2022

Qual é o valor da premiação para o campeão e para o vice-campeão do Paulistão 2022?

Diferente de competições como Copa do Brasil e Libertadores, o Paulistão premia os clubes de acordo com sua posição final no campeonato. No caso dos finalistas, o segundo colocado fica com R$ 1.15 milhões, enquanto o grande campeão arrecada R$ 3.5 milhões, além da taça.

Como Palmeiras e São Paulo chegaram até a final?

O Verdão chegou até a final do Paulistão 2022 de forma invicta, com a melhor campanha da competição. Com apenas quatro gols sofridos em toda campanha e 21 bolas na rede a favor, o alviverde decide em casa.

Novorizontino 0 x 2 Palmeiras

Palmeiras 3 x 0 Ponte Preta

São Bento 1 x 1 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Água Santa

Ferroviária 0 x 2 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Santo André

Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras

Palmeiras 2 x 0 Guarani

São Paulo 0 x 1 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Santos

Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Palmeiras 1 x 1 Bragantino

Palmeiras 2 x 0 Ituano

Palmeiras 2 x 1 Bragantino

Mais artigos abaixo

Apesar do começo complicado na competição, com três partidas sem vitória, o Tricolor se recuperou e alcançou a segunda melhor campanha na fase de grupos. Com bom desempenho em clássicos, o São Paulo agora tenta bater o Palmeiras novamente na final.