Palmeiras x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Brasileiros disputam a final da Copa Libertadores neste sábado (30); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Santos entram em campo neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela final da Copa Libertadores. A grande decisão terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Santos DATA Sábado, 30 de janeiro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Diego Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca mais um título da Libertadores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós-jogo em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vale o título da Copa Libertadores. Sem público presente devido à pandemia do coronavírus, Palmeiras e Santos se enfrentam no Maracanã.

Já no Rio de Janeiro e blindado para a grande decisão, o Palmeiras chega para a decisão com dois desfalques: Wesley e Luan Silva, em recuperação de cirurgia no joelho.

Do outro lado, o Santos contam com três desfalques confirmados: Jobson, Carlos Sánchez e Raniel ainda no departamento médico.

O técnico Cuca, conhecido por suas superstições, deve mandar a campo a mesma formação que eliminou o Boca Juniors na semifinal, com Soteldo, Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge no ataque.

Como a final será decidida em jogo único, caso haja empate no tempo normal, as equipes disputarão a prorrogação.

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Willian); Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

O Palmeiras encerrou a primeira fase invicto e na liderança do grupo B, com 16 pontos (quatro vitórias e um empate). Aproveitamento de 88,9%.

Já nas oitavas, quartas de final e semi, eliminou o Delfín, Libertad e River Plate, respectivamente.

JOGOS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Tigre 0 x 2 Palmeiras - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Bolívar - 30 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Tigre - 21 de outubro de 2020

Delfin 1 x 3 Palmeiras - 25 de novembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Delfín - 2 de dezembro de 2020

Libertad 1 x 1 Palmeiras - 8 de dezembro de 2020

Palmeiras 3 x 0 Libertad - 15 de dezembro de 2020

River Plate 0 x 3 Palmeiras - 6 de janeiro de 2021

Palmeiras 0 x 2 River Plate - 13 de janeiro de 2021

Já o Santos encerrou a primeira fase no grupo G na liderança, com 16 pontos (cinco vitórias e um empate), enquanto no mata-mata eliminou a LDU, o Grêmio e o River Plate até chegar a final da Libertadores.

JOGOS DO SANTOS NA LIBERTADORES

Defensa y Justicia 1 x 2 Santos - 3 de março de 2020

Santos 1 x 0 Delfín - 10 de março de 2020

Santos 0 x 0 Olimpia - 15 de setembro de 2020

Delfín 1 x 2 Santos - 24 de setembro de 2020

Olimpia 2 x 3 Santos - 1 de outubro de 2020

Santos 2 x 1 Defensa y Justicia - 20 de outubro de 2020

LDU 1 x 2 Santos - 24 de novembro de 2020

Santos 0 x 1 LDU - 1 de dezenbro de 2020

Grêmio 1 x 1 Santos - 9 de dezembro de 2020

Santos 4 x 1 Grêmio - 16 de dezembro de 2020

Boca Juniors 0 x 0 Santos - 6 de janeiro de 2021

Santos 3 x 0 Boca Juniors - 13 de janeiro de 2021

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Palmeiras participa pela 20ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 195 jogos, a equipe acumula 107 vitórias, 36 empates e 52 derrotas, com 362 gols marcados e 206 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 73,33% 2018 Semi 72,22% 2017 Oitavas de final 66,67% 2016 Fase de grupos 44,44% 2013 Oitavas de final 41,67% 2009 Quartas de final 58,33% 2006 Oitavas de final 53,33% 2005 Oitavas de final 43,33% 2001 Semi 63,89% 2000 Vice 57,14% 1999 Campeão 54,76% 1995 Quartas de final 63,33% 1994 Oitavas de final 43,75% 1979 Fase de grupos 50% 1974 Fase de grupos 50% 1973 Fase de grupos 64,29% 1971 Segunda fase 70% 1968 Vice 76,67% 1961 Vice 66,67%

A CAMPANHA DO SANTOS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Tricampeão da Libertadores, o Santos participa pela 15ª vez da Copa Libertadores. Em 141 jogos, a equipe acumula 78 vitórias, 31 empates e 32 derrotas, com 268 gols marcados e 155 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2018 Oitavas de final 45,83% 2017 Quartas de final 63,33% 2012 Semi 55,56% 2011 CAMPEÃO 64,29% 2008 Quartas de final 63,33% 2007 Semi 83,33% 2005 Quartas de final 50% 2004 Quartas de final 66,67% 2003 Vice 61,90% 1984 Primeira fase 11,11% 1965 Semi 71,43% 1964 Semi 0% 1963 CAMPEÃO 87,5% 1962 CAMPEÃO 77,78%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021 Palmeiras 1 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 26 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Botafogo Campeonato Brasileiro 2 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021 21h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 4 Goiás Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 26 de janeiro de 2021

Próximas partidas