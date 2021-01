"Libertadores ensinou o Santos a ser cascudo", avisa Cuca antes da final

Em entrevista coletiva realizada no Maracanã, o treinador destacou que os "garotos" do Peixe já teriam adquirido experiência ao longo do torneio

O Santos, tradicionalmente, tem o costume de montar grandes equipes utilizando jogadores revelados em suas categorias de base. Desde a era Pelé, passando pelos "meninos da Vila" de Robinho e Diego, até Neymar, Ganso e cia na última conquista da Libertadores pelo clube. Agora, uma nova geração pode escrever seu nome na história no torneio mais importante da América do Sul.

Neste sábado (30), o Peixe enfrenta o Palmeiras pela decisão do título da Libertadores, no estádio do Maracanã. Assim, na véspera do confronto, nesta sexta-feira (29), ambas as equipes foram ao palco da decisão para fazer o reconhecimento do gramado. Além disso, Cuca, Alison, Abel Ferreira e Gómez, técnicos e capitães das equipes, participaram de entrevista coletiva com os membros da imprensa credenciados pela Conmebol.

Um dos pontos que inevitavelmente virou pauta foi justamente essa juventude do time do Santos. Cuca, porém, afirmou não se preocupar com a inexperiência do elenco santista antes da decisão.

"Não existe medo. A própria competição te ensina a ser cascudo." ressaltou o treinador do Peixe, já que a Libertadores é famosa por ser uma das competições mais difíceis do futebol mundial. "Na chave de grupos vencemos o Defensa y Justicia na Argentina, com o Jesualdo. O Delfín é um time complicado, o Olimpia, naquele calor, também complicadíssimo. A LDU, com o Marcelo, lá em Quito. Pouquíssimas equipes vencem."

Visto como azarão no começo do campeonato, especialmente após o início ruim de temporada, ainda com Jesualdo Ferreira, o time se reencontrou após a chegada de Cuca e desbancou favoritos como Boca Juniors e Grêmio. Mesmo tendo tropeçado fora de casa contra os adversários, conseguiu a classificação jogando na Vila Belmiro.

Na final, porém, o time não terá essa oportunidade, já que trata-se de apenas um jogo. Por isso, Cuca também ressaltou que o foco da equipe precisa estar aceso o tempo todo, em uma decisão que pode mudar o curso de uma carreira.

"Os resultados ruins fora de casa que tivemos foi o empate com o Grêmio e o Boca. Esses meninos criaram um lastro forte, uma confiança grande. Esse jogo não é em casa nem fora. É uma decisão diferente, de um jogo só. Temos de pensar bem, em todos os sentidos, principalmente na estratégia de jogo. Pensar no calor, que vai fazer"