Tem prorrogação na final da Libertadores 2020?

A Goal tira sua dúvida sobre o que acontece após um possível empate entre Palmeiras e Santos na decisão deste sábado (30)

A grande final da Libertadores de 2020 acontece neste sábado, 30 de janeiro de 2021, com Palmeiras e Santos duelando pelo título em jogo único no Maracanã. Ao final dos 90 minutos, se algum time estiver à frente no placar, levanta a taça. No entanto, o que acontece em caso de empate? A Goal responde esta dúvida.

Caso haja empate entre Palmeiras e Santos no tempo regulamentar, a decisão do título vai para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos cada. Persintindo o empate no placar, o campeão da Liberadores de 2020 será conhecido nos pênaltis.

A possibilidade de prorrogação na final é exceção nas fases da Libertadores. Em caso de empate em todas as outras fases de mata-mata, incluindo a pré-Libertadores, a decisão do vencedor dos confrontos acontece direto nos pênaltis, como foi no duelo de oitavas de final entre Boca Juniors e Internacional, vencida pelo time xeneize.

Confira o que diz o regulamento da Libertadores 2020:

"Art. 30: Em caso de igualdade de pontos ao término da partida FINAL, haverá uma prorrogação de 30 minutos dividida em dois períodos de 15 minutos cada um. Se ao término desta prorrogação de 30 minutos suplementares persistir a paridade, o ganhador será definido por disputa de pênaltis, conforme as normas estipuladas pela IFAB/FIFA.".

Nesta edição, nem Palmeiras nem Santos precisaram de pênaltis para avançar nos mata-matas. No entanto, vale lembrar que os últimos cinco duelos entre palmeirenses e santistas em jogos de mata-mata foram decididos nos pênaltis. Foram eles:

Semifinal do Campeonato Paulista de 2013: Santos (4) 1 x 1 (2) Palmeiras;

(4) 1 x 1 (2) Palmeiras; Final do Campeonato Paulista de 2015: Santos (4) 2 x 2 (2) Palmeiras;

(4) 2 x 2 (2) Palmeiras; Final da Copa do Brasil de 2015: Palmeiras (4) 2 x 2 (3) Santos;

(4) 2 x 2 (3) Santos; Semifinal do Campeonato Paulista de 2016: Santos (3) 2 x 2 Palmeiras;

(3) 2 x 2 Palmeiras; Semifinal do Campeonato Paulista de 2018: Palmeiras (5) 2 x 2 (3) Santos.

*Placares agredados

Curiosamente, quem decidiu em casa o confronto sempre levou a melhor sobre o rival. No entanto, nenhum dos dois time terá o fator casa, já que a decisão será em campo neutro no Maracanã. Por uma questão logística, o Palmeiras é o "mandante" na final.